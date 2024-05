The Crush House – Ça vous dit de gérer une téléréalité ?

Vieux briscards que nous sommes pour la plupart, nous avons connu en France les débuts de la téléréalité « grand spectacle » avec Loft Story sur M6, adaptation locale de l’émission néerlandaise Big Brother. Son principe était aussi simple qu’efficace : enfermer des personnes qui ne se connaissent ni d’Eve, ni d’Adam, dans une villa près de trois mois et les espionner au quotidien. Chaque semaine, les spectateurs sont invités à voter lors d’une grande soirée prime time pour sauver ou virer le candidat qu’ils souhaitent voir sortir de la maison. Sexe, alcool, ennui, frasque et autres clashs faisaient donc partie du quotidien de personnes qui se battaient tous pour être le dernier survivant de ce spectacle assez bas de plafond, mais qui connut un succès tel que d’autres émissions diverses et variées émergèrent sur la même chaîne ou d’autres concurrentes.

Alors, on ne va pas ici étayer notre pensée quant à ce que l’on en pense, surtout que lorsque l’on voit Les Anges ou encore Frenchie Shore, on a plus envie de pleurer de désespoir sur ce qu’est devenu l’humanité qu’autre chose. Néanmoins, étudier ce format télévisuel reste intéressant, nombre de people ou d’influenceurs parmi les plus connus proviennent de ce genre de show, et cela témoigne qu’une très grande partie de la jeunesse (et pas que d’ailleurs) suivent les aventures de ces personnalités parfois hautes en couleur. The Crush House, développé par Nerial (l’excellent Reigns) et édité par Devolver Digital, entend nous mettre dans la peau d’une productrice de l’émission de téléréalité la plus sulfureuse de la fin des années 90 et que l’on devra donc gérer pour engranger le maximum de profit.

Mais alors que nous sera-t-il demander d’accomplir dans The Crush House ? Eh bien tout simplement de gérer de A à Z différentes saisons de l’émission en décidant du casting des douze candidats, qui se devront de répondre à pas moins de dix profils types de téléspectateurs, afin de contenter tout ce beau monde. Il faudra choisir avec soin pour trouver des profils qui créeront différents conflits dans le quotidien de la communauté, comme quelques moments savoureux d’amour.

Et ce sera à nous de capturer via notre caméra les différentes tensions entre ces héros du nouveau millénaire, de capter les séquences les plus croustillantes pour les délivrer tel quel en direct aux familles qui regardent le fessier vissé sur leur canapé. Alors, il sera délicat de satisfaire tout le monde, mais trouver un équilibre semble être primordial pour que le show perdure, de même qu’il faudra bien identifier les candidats forts de l’émission pour tenter de les faire aller le plus loin possible en les mettant en vedette.

Aussi, l’aspect économique est important et bien placer les coupures publicitaires pour engranger encore un peu plus d’argent que l’on pourra réinvestir dans les équipements de la villa pour offrir aux résidents de nouvelles activités. Bien évidement, trop abuser de la publicité pourrait faire perdre de l’audimat, mais c’est impératif que l’on ne peut éviter, et il sera toujours possible de gagner de nouvelles personnes en diversifiant un peu le programme au sein de la communauté. Il faut éviter qu’il tombe dans le routinier et surprendre encore et toujours plus.

Enfin, il se trouve qu’un mystère se cache au sein de The Crush House et on pourra, si on le désire, tenter de l’élucider. Voilà qui est ô combien énigmatique, n’est-ce pas ? En attendant de pouvoir vous en dire plus, on vous laisse avec un premier aperçu offert sur YouTube par Nicole He, directrice créative chez Nerial, et qui nous permet de nous faire une idée de ce qui nous attend dans ce jeu prévu pour cette année sur PC et qualifié de « thirst-person shooter » par son studio de développement.