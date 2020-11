Reigns: Beyond – Le roi est mort, longue vie au rock intergalactique !

Il y a peu de titres que l’on vous conseillerez exclusivement sur mobiles, mais Reigns: Beyond fait partie de ces pépites qu’il est indispensable d’avoir au moins essayé une fois, au risque de devenir accro au concept aussi simple qu’accrocheur.

Le premier volet de cette série entamée en 2016 vous invitait à prendre la place d’un roi d’un royaume médiéval, rempli de sorcières, de dragons et autres fantaisies. L’originalité du titre réside dans son gameplay, similaire à l’application Tinder. Comprenez par là que vos sujets, et différents membres de votre cour viendront directement avec une requête et deux choix de réponses seront possibles, ce qui influencera les quatre barres de vie en haut de l’écran représentant les acteurs majeurs de votre royaume.

Pour régner le plus longtemps possible, il vous faudra prendre en considération le peuple, l’église, l’armée et l’argent du royaume dans chacun de vos choix. En vous assurant qu’aucun des partis ne se retrouvent biaisés par rapport aux autres, ou pire encore, qu’il prenne le pouvoir pour renverser votre si parfaite monarchie.

Le concept ne vous parait peut-être pas si excitant sur papier, mais le titre n’en reste pas moins bigrement addictif, grâce à des parties qui peuvent se révéler très rapides selon notre bon vouloir, ou au contraire faire durer votre partie en récoltant des bonus gagnés au fil de vos rencontres. Sans oublier une bonne dose d’humour souvent noir, qui fera passer le goût amer de la défaite grâce à des game over diversifiés plutôt farfelus et imprévisibles.

Nerial, le studio à l’origine du titre, étoffera ensuite l’expérience à travers deux spin-off sympathiques ; l’un nous plongeant dans l’univers de Game of Thrones, tandis que le second permet d’incarner non pas un mais une reine, dans une époque victorienne ou votre rôle sera de faire évoluer les droit des femmes et leurs conditions dans cette société machiste.

Mais alors quelles nouveautés apportent ce fameux Reigns: Beyond ? Spoiler : Absolument tout ! Mise à part son nom qui ne semble plus autant adapté qu’auparavant. Dites donc adieu à vos trônes virtuels car désormais vous êtes le leader d’un gros groupe de rock indépendant galactique (rien que ça), en quête de musiciens pour vous accompagner dans cette aventure spatiale.

Même si le gameplay reste strictement similaire à ses aînés, en se contentant de s’adapter à son nouveau thème de science-fiction, le changement radical d’ambiance est très rafraichissant pour les joueurs acharnés des précédents volets. Une raison plus que suffisante pour s’essayer à ce Reigns: Beyond, malgré le fait qu’il ne soit actuellement disponible uniquement sur le service d’abonnement Apple Arcade disponible à 4,99 € par mois.