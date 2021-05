WarDogs: Red’s Return – Cassez des museaux (littéralement) pour pas cher

Le parfum des rues sordides et l’appel de la baston vous manquent depuis que vous avez séché Streets of Rage 4 en long, en large et en travers ? Pour résumer, le beat’em up 2D, un genre presque oublié avant son retour en fanfare ces dernières années, c’est votre came ? Il se pourrait alors que WarDogs: Red’s Return vous fasse de l’œil, et ça tombe bien, vous le trouverez pour vraiment pas cher.

WarDogs: Red’s Return (ce qui, on le conçoit, est un peu bateau comme titre) est disponible sur à peu près tout ce qui existe actuellement, même si certains supports vous demanderont moins d’investissement que d’autres ; mais quoi qu’il en soit, cela reste un jeu plutôt économique.

De fait, il est gratuit (avec pubs) sur mobile, se trouve à moins d’1€ sur Switch, et ne dépasse pas les 4€ sur tout le reste. De quoi aller casser du museau pour pas cher, et du museau, vous allez en casser dans ce jeu.

En effet, tout comme le génialissime Fight’N Rage avant lui, il met en avant des personnages anthropomorphiques, à savoir des animaux avec un physique calqué sur celui de l’être humain. Vous y incarnez Red, une sorte de boxer au caractère bien trempé, et avec lequel vous allez parcourir les rues pour déglinguer une masse considérable de “chiens”, loups et autres bestiaux bien acharnés.

Après, on ne vas pas se mentir, WarDogs: Red’s Return ne se situe pas au niveau des jeux mentionnés dans notre article avide de jeux de bagarre évoqués suite à la parution de Streets of Rage 4. Le déplacement du personnage est un peu trop rapide, les combos proposés ne sont pas légion, et le fait de n’avoir qu’un seul protagoniste risque de repousser les amateurs de choix dans un beat’em up, comme dans Cadillacs & Dinosaurs, Streets of Rage ou Final Fight, par exemple.

Mais il y a des upgrades à dégoter, des attaques spéciales à utiliser en fonction de votre barre d’énergie (une tornade, un heal, entre autres), des défis quotidiens à remplir, et finalement, si le jeu flaire bon le titre inabouti, auquel il manquerait par exemple un grab décent, des attaques au sol, un rattrapage en cas de chute ou encore des combos dévastateurs, ne soyons pas bégueule : pour son prix, il est tout à fait décent et fera passer quelques bonnes heures de torgnole aux amateurs du genre.