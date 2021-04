Streets of Rage 4 accueillera bientôt un nouveau perso (entre autres ajouts)

Jeu très riche s’il en est déjà, notamment avec tous ses persos rétro à débloquer, Streets of Rage 4 n’en a pas encore fini avec ses amateurs, qui l’ont probablement torché en long, en large et en travers depuis sa sortie il y a quelques mois. Un jeu splendide, qui sublime le genre beat’em up 2D et le ressuscite avec brio pour le porter aux nues, aux côtés de Fight’n Rage et Mother Russia Bleeds, pour n’en citer que deux, et qui se sont lancés dans la même croisade.

Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games, les studios derrière cette petite merveille, ont tout fraichement annoncé l’arrivée d’un DLC payant, accompagné d’une mise à jour gratuite.

Le DLC en question, qui ne possède pas encore de date fixe mais qui demeure prévu pour cette année, apportera au jeu, comme nous le disions plus haut, un personnage jouable supplémentaire, dont nous connaissons l’identité, mais sachez que deux autres inconnus seront compris dans le lot, ainsi qu’un mode Survival. On ignore d’ailleurs aussi le prix de ce DLC pour l’heure.

Cela fait donc beaucoup de points d’interrogation, mais la certitude, c’est bien le premier des trois nouveaux personnages jouables, et les fans seront ravis, puisqu’il s’agit d’Estel, un des boss du jeu qui vient régulièrement nous pourrir la vie in-game avant de rejoindre les rangs de nos fiers combattants.

Ce personnage brutal, une fliquette blondinette bien balaise, dont vous aurez un aperçu de gameplay dans le trailer livré avec son annonce, ci-dessous, était notamment capable d’appeler les renforts policiers pour des attaques au bazooka, nous renvoyant tout droit au coup spécial de nos héros dans le premier opus de la saga. Gageons que le joueur bénéficiera de cette opportunité, lui aussi.

Comme vous le voyez dans cette vidéo, et Streets of Rage 4 est un habitué du genre de teasing, la fin vous montre des ombres permettant de réfléchir aux personnages suivants à débloquer. On imagine un peu que Max fera son retour, mais sans certitude. Pour sa part, votre Humble Narrateur aurait bien aimé jouer avec la petite Ms. Y, mais ce ne semble pas être une option choisie par les développeurs. N’hésitez pas à nous dire qui vous aimeriez voir en commentaire.

Nous le disions plus haut, ce DLC, baptisé Mr. X Nightmare, du nom du boss emblématique de la série, s’accompagnera d’une mise à jour gratuite apportant notamment de nouvelles armes, des visuels reliftés, de nouveaux morceaux musicaux et de nouvelles armes. On peut dire que les équipes derrière Streets of Rage 4 prennent soin de leur bébé…