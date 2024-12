War Thunder (encore) victime de leaks de documents classifiés

Sorti en 2012, War Thunder possède aujourd’hui une solide communauté de joueurs. Le jeu de combat aérien, naval et terrestre continue de fédérer pas moins de 60 000 de joueurs par jour (avec un pic de 113 000 en avril 2023). Dire que le soft de Gaijin Entertainment a le vent en poupe serait un doux euphémisme. Mais au milieu de la mêlée se trouve un noyau de joueurs plus déterminé que les autres, au risque de flirter avec l’illégalité.

Depuis quelques semaines, War Thunder a déployé dans ses cieux l’Eurofighter Typhoon qui n’est ni plus ni moins qu’un chasseur de combat conçu et construit conjointement par quatre pays. Les plus téméraires des pilotes ont pu s’essayer à son maniement et les batailles se poursuivent dans le ciel. Quel est le problème, nous direz-vous ? Une fois de plus, le titre de Gaijin est le terrain de jeu de nombreuses personnes souhaitant prouver que leur engin de prédilection est le meilleur. Et comment procèdent-ils ? En dévoilant publiquement des dossiers classifiés sur le fonctionnement des appareils.

Tout se passe sur les forums officiels. Un utilisateur (désormais banni) a eu la bonne idée de poster sur l’un des topics, les fiches caractéristiques du réel appareil de combat Eurofighter Typhoon pour étayer sa théorie sur l’efficacité des radars du chasseur. Ces documents relatifs à des appareils de combat moderne sont avant toute chose des documents classés secret-défense. Où et comment ont-ils pu mettre les mains sur ces informations classifiées ? Certains utilisateurs légitiment ces divulgations en prétextant être des soldats ou encore de véritables pilotes. Difficile de les croire.

Sans réelle réponse à cette question et dans l’impossibilité de prévenir ce comportement, les développeurs avaient déjà pris la parole il y a quelque temps. Le cas du Typhoon n’étant pas un cas isolé, le community manager de Gaijin a repris la parole :

« Je profite de cette occasion pour rappeler à nouveau à tout le monde ici, s’il vous plaît, n’essayez en aucun cas de publier, d’utiliser ou de partager des sources à moins d’être sûr à 100 % qu’elles sont légalement déclassifiées et publiquement sûres à utiliser. […] Aucun bien n’en découlera jamais pour vous ou pour le véhicule pour lequel vous essayez de le publier. »

Le message est clair : il s’agit ici d’attitudes purement et simplement illégaux, ce que de nombreux utilisateurs ont encore bien du mal à comprendre. En effet en 2021, des informations sur le char Leclerc et Challenger 2, elles aussi classifiées, avaient fuité. Pire encore, en 2022 l’un des utilisateurs du forum a dévoilé l’entièreté des spécificités d’un obus flèche en tungstène Chinois. Il faut croire que les mises en garde n’ont que peu d’effet. À quand le prochain leak ?