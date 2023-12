Ventes de jeux vidéo – Un bon ou un mauvais mois de novembre ?

Novembre derrière nous et décembre déjà bien entamé, c’est le moment, bien aidé par les chiffres fournis par Games Sales Day de jeter un petit coup d’oeil sur les ventes de jeux vidéo en Europe durant le mois écoulé. Mais sans tenir compte du contexte, on peut faire dire à peu près ce qu’on veut aux chiffres. Une petite analyse vaut mieux qu’une simple énumération.

Et pour ce mois de novembre 2023, le grand vainqueur est sans surprise Call of Duty: Modern Warfare 3. Chaque itération de la série est un carton, on en a pris l’habitude. Même si sur la durée, les ventes de ce dernier volet s’essoufflent bien plus rapidement que son prédécesseur, Call of Duty: Modern Warfare 2, la recette fonctionne toujours. Et ce même lorsque le jeu n’est pas épargné par la critique.

De manière générale, novembre 2023 s’apparente à une réussite. 23,6 millions de jeux vendus en Europe (sans compter les ventes numériques de Nintendo, non comptabilisées), c’est une évolution de prés de 20% par rapport à novembre 2022. Enfin ça, c’est avant d’étudier les données de manière plus précise.

Car novembre 2023 est un mois à « cinq semaines ». Il comprend toujours trente jours, n’ayez pas peur, vous n’avez rien loupé. Mais plus de jours ouvrés que novembre 2022, donc plus d’occasion de ventes. Si on se concentre sur les même quatre semaines que l’an passé, novembre 2023 est finalement moins bon que son prédécesseur, avec une baisse de 2% des ventes. L’expression « Comparons ce qui est comparable » prend toute sa valeur.

Plus de ventes, mais finalement un moins bon ratio. Alors, novembre 2023, bon mois ou pas ? Difficile de s’y retrouver. Il s’avère finalement que malgré des bons chiffres de ventes, le marché s’attendait à mieux. D’autant plus avec le Black Friday. Car avec les années, ce qui ressemble de plus en plus à la troisième période de soldes de l’année dure de plus en plus longtemps. Au départ simple weekend, c’est maintenant sur quasiment deux semaines que les promotions s’enchainent, et les ventes s’en ressentent.

Le Black Friday 2023, moins bons que 2022 pour le jeu vidéo ? Eh bien pas vraiment. Certes, les ventes de jeu n’ont pas explosé (nous verrons pourquoi un peu en-desssous) mais d’autres acteurs ont su tirer leur épingle du jeu: les constructeurs, et particulièrement Sony. Car à défaut d’acheter des jeux, les consommateurs ont profité des rares promotions, et de consoles enfin disponibles en grande quantité, pour craquer pour la PS5. Le chiffre fait mal à la tête: +376% par rapport à novembre 2022. Il va y en avoir des heureux à Noël.

Du côté de Microsoft et Nintendo, pas de miracles, avec des ventes de consoles en grosse baisse. Mais deux constats bien différents: Nintendo vend ses dernières unités avant l’arrivée de sa nouvelle console, pendant que Microsoft semble avoir (volontairement ou pas) perdu la bataille avec Sony, se concentrant sur son offre Game Pass.

Vous l’aurez compris, novembre 2023 serait donc un poil en deçà des résultats de l’année dernière. Mais il faut prendre en compte un autre paramètre: quelles sont les nouveautés de la période ? Et là où novembre 2022 avait vu les sorties de God of War Ragnarök et Pokemon Violet et Ecarlate, deux très grosses licences, cette année, seul Call of Duty a marqué le calendrier. Sorti le 20 octobre, Spider-Man 2 a également eu une incidence sur les ventes du mois, en se classant à la cinquième place.

Finalement, peu de AAA à se mettre sous la dent le mois dernier, mais des ventes stabilisées par rapport à l’année dernière. Pour le coup, cela parait être un marqueur d’un marché en bonne santé. Profitant de prix cassés pendant une longue partie du mois, EA Sports FC 24 a su sortir son épingle du jeu, dépassant les ventes de FIFA 23 sur la même période l’an passé, et est devenu le jeu le plus vendu de l’année, devant Hogwarts Legacy. Le jeu dans l’univers d’Harry Potter profite de l’approche des fêtes et de sa sortie sur Nintendo Switch pour progresser de plus de 500% par rapport à Octobre. Un vrai tour de magie.

D’un point de vue général, le marché semble se porter très bien à l’approche des fêtes, merci pour lui. D’un autre côté, jamais autant de studios n’ont fermé leurs portes et il n’y a jamais eu autant de licenciements dans le domaine. Preuve que tout n’est pas rose non plus.

Vous l’aurez compris, difficile de faire un vrai bilan des ventes de jeux vidéo mois par mois. Les données brutes n’ont que peu d’interêt, et il nous manque encore une variable, et pas des moindres, pour rendre notre analyse plus pointue: les prévisions des constructeurs. Car une réussite ne se mesure finalement qu’à partir d’une attente.

Le top 10 des ventes du mois de novembre:

1° Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

2° EA Sports FC 24 (Electronic Arts)

3°Hogwarts Legacy (Warner Bros)

4° Super Mario Bros Wonder (Nintendo)

5° Spider-Man 2 (Sony)

6° GTA 5 (Rockstar)

7°Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft)

8° Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

9° Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

10° Football Manager 2024 (Sega)