EA Sports FC 24 – Plus fort que FIFA 23 ?

La dernière itération de la simulation de football made in EA (sous un nouveau nom) refait parler d’elle avec de nouveaux chiffres. Communiqués par son éditeur, ces derniers tendent à montrer une évolution positive par rapport à l’épisode précédent. En effet, EA Sports FC 24 aurait attiré un public un peu plus fourni que celui réuni par FIFA 23. Et pour cause, si celui-ci avait enregistré pas moins de 10.3 millions de joueurs durant sa première semaine, le présent opus peut se targuer de voir ses rangs portés à environ 11.3 millions de participants.

Attention, les données sont à prendre avec prudence. Rien n’indique qu’il s’agit effectivement du nombre exact d’acheteurs. VGC avance notamment la possibilité que parmi ces chiffres puissent figurer ceux ayant réalisé un essai du jeu via un abonnement EA Play.

En avançant de telles informations, EA est probablement plus soucieux de montrer que son indépendance vis-à-vis de la FIFA et de sa marque ne lui a nullement été préjudiciable. Bien au contraire. Et peut-être est-ce également un moyen de relativiser les récentes données du lancement moins conséquent que l’édition précédente, à l’instar du Royaume-Uni où le jeu a réalisé des ventes physiques inférieures à FIFA 23.

Un petit succès qui fait donc certainement plaisir à la société américaine et qui ne s’arrête pas à EA Sports FC 24. Electronic Arts peut également se vanter d’avoir réaliser un bon coup sur les plateformes mobiles (Android et IOS) avec l’épisode destiné à cet effet : EA Sports FC Mobile. En une journée, le 26 septembre (jour de sa mise en ligne), le titre aurait alors attiré 2.2 millions de joueurs. Un lancement réussi qui a connu 10 jours après une montée significative, avec 11.2 millions de participants.

Ce qui a forcément évolué depuis. Il ne nous reste juste qu’à connaître les nouveaux chiffres. En attendant cela, EA nous certifie une chose : sa franchise est plus forte que jamais, avec notamment une communauté qui a pu accueillir environ 20% de nouveaux joueurs supplémentaires. Finalement, les plus beaux jours sont encore à venir pour la série…