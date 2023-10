EA Sports FC 24 – Des ventes en baisse, le jeu, victime de son titre ?

Sorti fin septembre 2023 comme le veut la tradition, le nouveau jeu de football d’Electronic Arts s’est présenté avec une grosse nouveauté : son titre. Désormais, fini la FIFA, la licence s’appelle EA Sports FC. Cela n’était pas une surprise, l’entreprise américaine avait fait part de la nouvelle au début de l’année 2022. Néanmoins, il semble que les joueurs ont tout de même été surpris par le changement. Et ce dernier semble avoir eu un impact sur les ventes physiques du marché britannique.

Cela ne veut pas dire qu’EA Sports FC 24 a fait un flop. Bien au contraire, son lancement a été une réussite. Et notamment du côté de la version Switch, qui réalise une performance bien supérieure aux précédentes. Un bond qui s’expliquerait par le fait qu’il existe là une véritable évolution, par rapport aux éditions antérieures, qui n’étaient considérées que comme de simples mises à jour.

Plus précisément, selon l’évaluation de Chris Dring (journaliste à GamesIndustry.biz), EA Sports FC 24 a semble-t-il réalisé le second meilleur lancement de l’année au Royaume-Uni. Il se place ainsi devant Hogwarts Legacy, mais derrière le dernier Zelda. Ce qui reste un très bon résultat, bien que tout de même un peu faible pour un « FIFA » qui trône pratiquement en tête chaque année.

Et le constat qu’en a fait Chris Dring renforce ce sentiment. Ainsi, ayant comparé les présentes données à celles de l’année dernière, Dring a dégagé la conclusion suivante : le nombre de ventes physiques a accusé une chute de quelque 30%. Parmi les raisons expliquant un tel mouvement descendant, on pourrait arguer le fait que cette nouvelle itération a davantage connu de succès sous son format dématérialisé. Soit.

Mais l’explication la plus probable est forcément liée au changement de nom. Quand un titre (effectif depuis plus d’une vingtaine d’années) change, il n’est pas surprenant d’assister à quelques perturbations. La licence FIFA était bien plus fédératrice et, surtout, évocatrice. Et Electronic Arts s’y attendait apparemment. Comme rapporté par le même journaliste, l’éditeur américain aurait effectivement envisagé un impact sur le court terme.

On imagine donc qu’il faudra logiquement un certain temps pour que le public puisse s’habituer au changement et prendre définitivement conscience de la nouvelle appellation. À moins que la concurrence ne vienne porter un coup direct. N’est-il pas censé y avoir un nouveau partenariat entre la FIFA et un autre éditeur ?