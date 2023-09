FIFA – EA retire les anciennes éditions des stores en ligne

Drôle de constat pour les fans de la simulation sportive ce matin au réveil en apprenant que la totalité des anciennes éditions de FIFA sont à présent tout simplement indisponibles à l’achat sur tous les stores en ligne. Si les deux derniers opus de la licence sont encore disponibles via EA Play, il vous sera désormais impossible de vous procurer les autres éditions en numérique et le seul moyen d’y parvenir sera donc de vous tourner vers les versions en boîte.

Si Electronics Arts n’a pas encore commenté le sujet et les raisons de cette éviction, il est facile de faire le lien direct avec la perte de la licence auprès de l’instance mondiale de foot, la FIFA. Pour rappel, la prochaine itération fait peau neuve (du moins au niveau de titre) pour se munir d’un tout nouveau nom: EA Sports FC.

Très peu de joueurs regretteront de ne pas pouvoir se (r)acheter un ancien opus de la série mais le fait que l’on ne puisse plus se procurer Fifa 23 un an à peine après sa sortie a de quoi faire grincer les dents. Bien sûr le cas de EA Sports FC est exceptionnel. Par définition, un FIFA, dès lors que celui de l’année suivante sort, ne possède plus beaucoup d’intérêt en dehors de la fibre nostalgique et de certains modes inédits selon les années. Il ne s’agit cependant pas d’un acte isolé et les exemples de jeux retirés des stores pour des raisons diverses et variées sont légions.

Cette petite histoire de retrait, que l’on peut juger inoffensive dans son contexte, soulève encore une fois bons nombres de questions sur le jeu dématérialisé. Si les grands constructeurs veulent à tout prix effectuer une transition vers ce format, ce qui semble être le plan à moyen/long terme, il faudra un jour ou l’autre apporter des signaux de sécurité clairs sur la préservation et la garantie de conservation numérique de nos œuvres vidéo-ludiques.