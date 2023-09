EA Sports FC 24 – Mbappé en tête des joueurs les mieux notés

Alors que la saison de football a repris dans à peu près tous les clubs européens et que nous vivons en ce moment la première trêve internationale, EA Sports commence à dévoiler au compte-gouttes les premières notes de la prochaine itération de FIFA qui changera par ailleurs de nom à la suite du différent avec l’association internationale de football pour s’appeler EA Sports FC 24. En tête de peloton, nous retrouvons Kylian Mbappé en compagnie du belge Kevin De Bruyne, mais également la sensation de l’année dernière et meilleur buteur de la Champion’s League, Erling Haaland. Alexia Putellas, ballon d’or féminin 2022, vient compléter le haut du classement. Tous les quatre partagent la même note, un bon 91.

Parmi les nouveautés de EA Sport FC 24, rien de très jouissif à se mettre sous la dent. Comme d’habitude, les développeurs aiment se mousser sur les améliorations techniques : plus de réalisme dans les matchs, bond en avant du moteur graphique pour mieux retranscrire la morphologie des joueurs et une meilleure retranscription de leurs gestes sur le terrain. Quelques ajouts seront également effectués sur le mode carrière, notamment la possibilité de se rendre à des cérémonies de remises de prix ponctuelles ou l’arrivée des agents de joueurs.

La véritable avancée du titre sera sans doute l’effort fait vis-à-vis de l’inclusivité. En effet, il existe maintenant la possibilité de construire des équipes mixtes dans le mode Ultimate, la grosse vache à lait de EA qui brasse des sommes d’argent considérables. Bien sûr, vous vous en doutez, cette décision fait bien crier chez les fans (attardés) de foot décriant un manque de réalisme. Il est vrai que pouvoir transférer Messi à AS Concarneau a plus de sens…

Dans la rédaction, on regrette le réel parti pris qu’avait été le mode histoire qui suivait les aventures d’Alex Hunter sur Fifa 17 et 18. Si le mode de jeu souffrait de nombreuses lacunes, il n’en restait pas moins terriblement addictif. Dans tous les cas, EA Sport FC 24 sortira le 29 septembre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PC et Switch.