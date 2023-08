NBA 2K24 – Jokic et Wembanyama au sommet des notes

De juin à octobre, la NBA est en stand-by, et les fans prennent leur mal en patience. Hormis la draft et l’ouverture de la free-agency, peu de choses à se mettre sous la dent pour les amateurs de la balle orange nord-américaine. Heureusement, la ligue devrait annoncer sous peu le calendrier de la saison à venir, et les fans français pourront commencer à organiser leur voyage vers le pays de l’oncle Sam. Et nombreux seront ceux qui voudront mettre la main sur un précieux sésame : une place pour voir jouer les Spurs de Victor Wembanyama.

NBA 2K24 ne s’y est pas trompé. Comme de coutume, les notes données aux joueurs tombent au compte-goutte durant l’été, et le jeune français, numéro 1 de la dernière draft, hérite d’un 84. Celui qu’on surnomme Wemby est déjà un phénomène. C’est tout simplement la meilleure note jamais attribuée à un rookie par l’éditeur 2K. Espérons maintenant qu’il sera à la hauteur des attentes placées en lui.

Petit à petit, d’autres éléments de gameplay de NBA 2K24 se dévoilent. Nous connaissons maintenant les dix meilleurs joueurs de la prochaine édition du jeu, dont la sortie est fixée au 8 septembre prochain. Et alors qu’il est pourtant le MVP de la saison régulière, Joel Embiid n’hérite pas de la meilleure note. Les développeurs lui ont préféré son rival Nikola Jokic, champion avec les Denver Nuggets. Avec un 98, le pivot serbe laisse derrière lui un peloton composé de Lebron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et donc Joel Embiid, tous noté 96.

Depuis de longues années, la saga NBA 2K est au sommet de la hiérarchie des simulations de basket-ball. Problème: cela fait également de longues années que la concurrence est inexistante, l’ex-concurrent NBA Live ayant déposé les armes depuis 2019. On sait que le monopole peut parfois amener à faire moins d’efforts, et les voix commencent en effet à s’élever contre la franchise 2K, peut-être devenue plus fainéante, et tombée sous le joug des micro-transactions.

Aucune doute là-dessus, NBA 2K24 sera un bon jeu de basket-ball, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Malgré tout, il faut reconnaître que la saga n’évolue plus beaucoup, et les joueurs sont en droit de s’attendre à autre chose qu’à une simple mise à jour annuelle des effectifs. Encore plus avec un prix affiché à 80 euros.

Chaque été, la divulgation des notes des joueurs fait office de première promotion pour le jeu. C’est bien peu, et on attend avec impatience d’en savoir plus sur les « Mamba Moments’, la nouveauté scénaristique de cette version 2024. Rejouer les highlights du regretté Kobe Bryant sera l’un des points d’orgue du titre. Est-ce que ce sera suffisant pour satisfaire l’exigeant public des simulations sportives ? Rendez-vous le 8 septembre.