Nba 2K24 – Kobe Bryant et Victor Wembanyama à l’honneur

Comme chaque année depuis 25 ans, NBA 2K est de retour. Plus précisément, c’est le 8 septembre prochain que la nouvelle mouture de la meilleure (et accessoirement seule…) simulation de basketball, NBA 2K24 fera son retour sur nos consoles. Fidèle à son fonctionnement, de nombreuses éditions du jeu seront disponibles, apportant divers bonus in-game, mais aussi hors du jeu.

Pour cette saison 2023-2024, c’est une légende du basket qui est mise à l’honneur: Kobe Bryant, le Black Mamba, tragiquement décédé en janvier 2020. Deux versions du jeu, NBA 2K24 Black Mamba Edition et NBA 2K24 Kobe Bryant Edition rendront hommage à la star des Lakers de Los Angeles. Différents bonus, comme des cartes joueurs inédites, et de la monnaie virtuelle du jeu seront proposés aux joueurs qui précommanderont ces versions du jeu.

En plus des traditionnels modes carrière et MyTeam, le jeu permettra de rejouer quelques moments marquants de la carrière de Kobe Bryant dans un tout nouveau mode Mamba Moments. Même si rien n’a été annoncé jusqu’à présent, préparez-vous sans doute à revivre les 81 points inscrits en 2006 contre Toronto ou les 60 points inscrits lors de son tout dernier match en carrière face à Utah.

La version deluxe, appelée NBA 2K24 25th Anniversary Edition, est celle qui comprendra le plus de bonus. Malgré son prix affiché à 149,99 euros, il s’agit pour nous de la meilleure offre pour tout fan de NBA qui se respecte. Pourquoi ? Car à ce prix là, vous aurez accès au jeu, à quelques cartes joueurs inédites, à de l’argent virtuel à dépenser dans le jeu, mais surtout à un abonnement de 12 mois au League pass de la NBA. En résumé, pour 150 euros, en plus de découvrir le nouveau 2K, vous pourrez également voir tout les matchs de la saison NBA sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre téléviseur. Imbattable, notamment lorsqu’on sait que le League pass vaut déjà cette somme à lui seul.

Enfin, difficile de parler de NBA en ce mois de juillet sans parler de la nouvelle star française, Victor Wembanyama. Wemby est déjà la nouvelle coqueluche de la NBA, et 2K compte bien capitaliser là-dessus. Ainsi, le maillot de l’ancien joueur parisien sera disponible dans le mode MyTeam pour l’achat de la version vingt-cinquième anniversaire, ainsi qu’une carte rookie du joueur, notée 90.

Nous ne sommes pas devins, mais il y a fort à parier que NBA 2K24 se vendra très bien en France, par la seule présence du joueur français dans l’effectif des Spurs de San Antonio. Affaire à suivre. NBA 2K24 sera disponible le 8 septembre prochain et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel du jeu. Le jeu sera proposé sur PS4, PS5, Xbox One,Xbox Series et PC, et pour la première fois en crossplay.