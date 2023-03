LEGO 2k Drive – Un obstacle en vue ?

Au début de la semaine dernière, 2k faisait parler de lui. On lui prêtait en effet une annonce imminente d’un jeu de course exploitant la licence danoise LEGO. Et ce qui était attendu arriva donc tout logiquement : l’éditeur américain confirma la nouvelle et fournit, dans la foulée, quelques informations dignes d’attirer notre attention. C’était par exemple la communication d’une date de sortie arrêtée au 19 mai (sur PS5 ,PS4 ,Xbox Series, Xbox One, Switch et PC) ainsi que certains éléments permettant de lever le voile sur ce qui nous attend, lesquels se trouvaient également appuyés par une vidéo. Ce faisant, on a pu comprendre que de grands espoirs de réussite entourent le jeu. Pour autant, bien que l’on parle d’un titre tutoyant, selon les dires, « une qualité AAA », des craintes subsistent, et ce, à cause de l’introduction d’un système généralement peu apprécié des joueurs. On vous raconte tout cela….

L’ambition de 2K

Tout d’abord, ce LEGO 2K Drive s’apparente moins à un jeu de course qu’à un jeu d’exploration. Certes, si l’on se fie aux premières images diffusés, il est bel et bien question de rivaliser contre des adversaires ayant soif de victoire. Mais, pas seulement… On nous promet, il semble, de longues balades en solo ayant pour maître-mot le voyage. Un voyage qui s’annonce bien riche et plein d’ambitions. Monde ouvert, défis variés, et grand choix de véhicules (qu’ils soient terrestres ou marins, basés sur de modèles réels ou issus de l’imagination la plus fantasque…), voici, dans les grandes lignes, le programme initial établi par 2K. À cela, s’ajoutera par la suite, de nouveaux contenus qui arriveront saison après saison ou via des extensions qui seront notamment compris dans des Season Pass (le premier étant nommé « Year 1 »). Et, bien entendu, la logique veut que ces derniers soient récupérable séparément…

Quelques problèmes à l’horizon ?

La vidéo publiée en guise de mise en bouche peut véritablement créer des attentes, le jeu se présentant comme assez sympathique. Mais, jusqu’où l’attrait portera-t-il le joueur ? Une question qui peut se poser quand l’on sait que ce Lego 2K Drive comportera en son sein un système de microtransactions qui posera sûrement problème, pouvant ainsi aller jusqu’à discréditer le titre auprès de son public.

C’est par le biais d’un article de Wccftech qu’a été annoncée la fâcheuse nouvelle. 2K y donne alors quelques détails sur la mise à disposition d’items. Et si certains d’entre eux pourront être accessibles en échangeant une monnaie virtuelle du nom de « Brickbux », d’autres ne le seront qu’après avoir utilisé de la vraie monnaie. Il est évident que les acquérir ne sera nullement indispensable à la progression dans le jeu, seulement, cela ne pourra effacer le curieux sentiment que l’on met davantage en avant la démarche commerciale que le jeu en lui-même.

Les microtransactions sont généralement assez mal perçues et sont, par conséquent, souvent l’objet de colère. Pour la majorité des joueurs, leur présence gâche inévitablement l’expérience qu’un jeu souhaite fournir. On l’a récemment vu avec Gran Turismo 7 ou Chocobo GP, jeux pour lesquels les protestations se sont faites fort nombreuses. D’ailleurs, en ce qui concerne le second, les critiques ont tellement été insistantes que Square Enix a dû s’en séparer. Une issue qui pourrait être envisagée ici dans le cas d’une hargne très prononcée ? Tout dépendra sûrement de l’ampleur de la chose, car, avant tout ce n’est pas tant le système qui est déprécié, mais plutôt leur utilisation. Dans les deux titres susmentionnés, c’est ce que on leur reprochait, d’être plus que présents et de pousser à consommer. Des plaintes compréhensibles, d’autant qu’il ne s’agissait pas là de free-to-play qui en dépendent absolument mais de jeux initialement acquis plein tarif.

Alors aura-t-on un abus du côté de ce LEGO 2K Drive ? On verra bien… Cependant, même si c’est léger, cela peut rester, aux yeux de certains, assez critiquable, pour la raison que le public visé est principalement jeune. Évidemment, 2K a tenu a apporter quelques précisions quant à cela, en garantissant l’existence d’un « accord parental ». Est-ce suffisant ? Pas vraiment. Cela empêchera sans doute le jeune utilisateur d’avoir un accès direct, sans pour autant abattre son désir d’acquérir l’objet de sa convoitise.