Chocobo GP – Tous sur la ligne de départ, la date de sortie est révélée

« À vos marques ? Prêts ? Chocobo ! » On en est là ? On n’a même plus besoin de réfléchir pour lancer des accroches commerciales ? On comprend bien la volonté de Square Enix d’ouvrir sa série au plus grand monde en présentant les personnages les plus mignons de son catalogue (on repassera pour Steiner par contre) dans différentes expériences, mais ça ne prive pas de faire appel à de vraies stratégies commerciales. Sinon, nous aussi, on ne se donnera plus la peine de rechercher et d’argumenter nos points de vue, ce sera bien plus simple ainsi. Bref, si nous nous retrouvons aujourd’hui, c’est parce que Chocobo GP vient d’annoncer sa date de sortie.

On parle de la date de sortie, mais Square Enix et Nintendo ont dévoilé bien plus en fait. En effet, saviez-vous qu’il sera possible de jouer gratuitement au jeu de course avec l’oiseau star de Final Fantasy ? Tout comme Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et appareils mobiles), une version « lite » du titre devrait être proposée au téléchargement dès la date de mise sur le marché du jeu, ce qui permettra aux joueurs ne possédant pas la cartouche d’y jouer, à condition qu’ils y jouent avec quelqu’un qui l’a (en local ou en ligne par le biais d’un système d’hôte).

Et si vous n’avez pas de potes, vous pourrez toujours essayer le prologue du mode Aventure. Cela vous donnera peut-être l’envie d’investir un peu d’argent dans le produit final. Eh oui, Chocobo GP profitera bel et bien aussi d’un mode scénarisé. Bien des occasions donc pour nos gros volatiles à rollers de taper la course avec Vivi, Terra, mais aussi auprès de versions chibi des différentes invocations vedettes de la série (comme Gilgamesh, Shiva ou Titan).

Donc, si vous avez hâte de faire des tours de piste avec autre chose que Mario et sa bande, Square Enix fait de la pub à l’univers de Final Fantasy avec Chocobo GP dès le 10 mars en exclusivité sur Nintendo Switch. Maintenant, ce serait bien qu’il y sorte (et sur les autres consoles aussi) les versions Pixel Perfect des premiers Final Fantasy. On dit ça, on dit rien…