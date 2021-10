Chocobo GP – Tour de piste autour du Tokyo Game Show

Nous regrettions que la présentation TGS de Square Enix entretienne le silence autour de la suite du remake de Final Fantasy VII et de Dragon Quest XII, ignorant par conséquent une partie des annonces que nous jugions creuses. Tout n’était pas à jeter non plus et si on reconnaît que voir des canards faire la course en roller, ça ne nous emballe pas beaucoup, ce n’est peut-être pas votre cas. De nouvelles informations sont tombées sur Chocobo GP, et on ne voit pas pourquoi on vous en priverait.

Ceci dit, avant d’aller plus loin, un constat s’impose : il va être difficile de parler de ce descendant de Chocobo Racing sans le comparer à l’offre maison de Nintendo sur sa console (machine sur laquelle est d’ailleurs attendu le jeu en question) : Mario Kart 8 Deluxe. Si c’est probablement imputable au fait qu’il partage le même genre (jeu de course type arcade et familial), des personnages mignons et visiblement un circuit arc-en-ciel (dans les vidéos de gameplay plus bas), le jeu de Square Enix peut-il offrir la même variété que son rival ?

On ne s’avancera pas sur ce point. En effet, fort de huit épisodes, le dernier Mario Kart propose pas moins de 41 personnages différents (nombre déjà impressionnant que nous pourrions gonfler un peu plus en ajoutant les doublons). Comment se place Chocobo GP ? D’aprés Akihiko Maeda (le responsable du projet), nous pouvons nous attendre à une vingtaine de compétiteurs sans plus de détails… Des variations de palette ? Combien de personnages de base ? Pas de réponse, mais interrogé sur l’ajout de personnages supplémentaires, l’homme aura répondu que c’était une bonne question (sans pour autant y répondre).

Pour l’heure, il est également trop tôt pour savoir combien de circuits seront le thêatre d’affrontements entre les différents protagonistes ni même combien de coupes seront à décrocher. On espère toutefois que la vitesse sera au rendez-vous parce que les vidéos de gameplay ne sont pas très engageantes sur ce plan. On verra donc si la magie opère quand Chocobo GP sortira sur Nintendo Switch en exclusivité dans le courant de l’année prochaine.