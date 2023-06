Lego 2K Goal! – Le jeu annoncé cassera-t-il des briques ?

En voilà un qui sort un peu de nul part, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise. Alors qu’il avait été l’objet de petites rumeurs il y a quelques semaines, au moment des premières annonces concernant Lego 2K Drive, il semblerait qu’un second jeu issu de la collaboration entre 2K et Lego s’apprête déjà à voir le jour. Le jeu Lego 2K Goal! vient en effet tout juste d’être certifié par le comité Coréen de certification des jeux vidéos. De manière concrète, c’est une étape importante vers la commercialisation du jeu qui vient d’être passée avec succès par 2K et Lego.

La nouvelle collaboration entre les deux marques n’est pas surprenante. L’ambition à moyen terme semble très élevée, et trois jeux ont d’ores et déjà été annoncés il y a quelques mois. Lego 2K Goal!, stylisé en Goooal selon la certification, serait donc le second. Et un opus centré sur l’univers de Borderlands serait également dans les tuyaux.

Reste maintenant à connaître le contenu de ce futur jeu. Car si l’utilisation du « Goooal » laisse forcément présager d’un jeu de sport, nombreux sont les sports utilisant ce terme dans leur vocabulaire. Si selon VGC, la piste du jeu de football est privilégiée, et que le studio Sumo Works (Sackboy: a big adventure et Team Sonic Racing) serait aux manettes, rien n’a pour le moment été confirmé.

Une chose est sûre, ne vous attendez pas à une simulation, mais sans doute à un grand délire arcade dont Lego a le secret. Si le football est bien le thème de ce futur Lego 2K Goal!, ce n’est pas sur les plates bandes du futur EA Sports FC qu’il devrait marcher, mais plutôt sur celles de Mario Striker voire de Rocket League. En 2021, un projet très avancé avait déjà été annoncé chez 2K, Gravity Goal. Il était sensé concurrencer le jeu de football motorisé de chez Psyonix, mais depuis, c’est silence radio…Se pourrait-il que ce Lego 2K Goooal soit son remplaçant ?

Un jeu de football orienté fun et arcade, disponible sur toutes les plate-formes, et qui pourrait hériter de la licence FIFA, il y a réellement une place à se faire pour ce Lego 2K Goal!. Dans quelques semaines, 2K et Lego devraient présenter les premiers détails visuels du projet. C’est l’étape suivante après la certification. Une chose est certaine, le partenariat entre les deux géants semble être productif. Reste maintenant à voir si la qualité sera au rendez-vous, alors que Lego 2K Drive n’est pour le moment qu’un succès relatif, malgré des avis plutôt positifs.