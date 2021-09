Valheim – La mise à jour Hearth & Home est enfin disponible

Cela fait déjà 7 mois que nous pouvons arpenter, dans la peau d’un guerrier viking, les terres de Valheim. Il y a plusieurs semaines, le studio Iron Gate nous annonçait l’arrivée de la première mise à jour majeure du titre, intitulée Hearth & Home. Celle-ci vient ajouter du contenu inédit pour la construction de votre foyer. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette dernière était très attendue par la communauté qui commençait à avoir fait le tour du monde depuis février dernier.

Parmi toutes les nouveautés apportées, nous noterons que l’ajout de nouveaux matériaux et autres recettes viendront compléter la longue liste d’objets façonnables pour améliorer vos bases mais également votre confort. En effet, la construction d’une base étant primordiale dans Valheim, certaines mécaniques manquait cruellement d’ergonomie, forçant de nombreux joueurs à utiliser des mods pour contourner cette problématique.

Désormais, il vous sera permis d’utiliser l’Oblitérateur, une machine capable de détruire les items dont vous n’avez plus besoin, un soulagement qui nous évitera à l’avenir d’abandonner des montagnes d’objets dans la nature ou dans l’océan. De plus, les nouveaux matériaux à récupérer durant vos expéditions permettront de fabriquer de nouvelles armes et de nouvelles structures pour améliorer la résistance de votre foyer.

Une refonte des système de blocage, d’endurance et de vie viendront également améliorer le gameplay afin de continuer à explorer les terres de Valheim. Durant vos nombreuses expéditions, vous ferez la rencontre de nouveaux lieux et créatures, que le studio a pris le plus grand soin à cacher dans le trailer afin d’éviter les éventuels spoils.

Ainsi, il semblerait que Valheim n’est pas encore dit son dernier mot et continue de s’améliorer avec le temps. Il est bon de savoir que le studio continue les mises à jour et reste à l’écoute de sa communauté pour nous fournir une expérience plus agréable. À l’image de Minecraft, le titre vient nous proposer de plus en plus de contenu au fil des mises à jour, mais le studio nous rappelle qu’il est préférable de commencer une nouvelle partie pour profiter au mieux des ajouts.

Si nous jetons un rapide coup d’œil sur les stats Twitch du titre, Valheim semble perdre quelques spectateurs depuis le mois de février 2021, c’est pourquoi la mise à jour Hearth & Home pourrait sans nul doute amener un regain de popularité. On vous laisse profiter du trailer car, pour notre part, nous avons de nouvelle créature à pourfendre et de nouvelles terres à découvrir.