Unbeatable annonce le Kickstarter de son aventure rythmique illégale

En 2021 le jeu de rythme ne s’est certainement jamais aussi bien porté ! Entre la foultitude de titres disponibles sur mobile avec exploitation intéressante du tactile, les jeux japonais qui ont enfin eu un beau succès par chez nous (Taiko no Tatsujin), ou encore récemment le très intéressant Everhood, les joueurs fans de rythme ont vraiment de belles choses à se mettre sous la dent. Et comme le genre est sur une bonne dynamique, il y a de fortes chances pour que le studio D-Cell face un joli petit carton lors du lancement de la campagne Kickstarter de son titre Unbeatable.

Comme vous l’aurez compris, la campagne n’a pas encore été lancée, cela signifie que nous n’avons pas encore beaucoup d’informations. Pour le moment, nous savons donc que Unbeatable sera un jeu de rythme en vu de côté, et dont l’aventure prendra place dans une monde ou la musique est devenue parfaitement illégale. Une bonne occasion donc de sortir pour commettre quelques crimes rythmiques. Ce que l’on remarque tout de suite c’est le style graphique dont l’animation ne manquera pas de vous rappeler ce qui peut se faire du côté des animes japonais, et pour notre part, on y voit une belle inspiration Kill la Kill, qui n’est en rien pour nous déplaire.

La campagne Kickstarter de Unbeatable sera lancée le 6 avril prochain, c’est donc à ce moment là que nous aurons beaucoup plus d’informations à découvrir. Par ailleurs une démo sera immédiatement mise en ligne après le lancement de la campagne, et vous permettra de découvrir le titre de D-Cell avant peut-être, de craquer pour un financement si le jeu vous plaît.

Enfin, et c’est là que l’on va surement en décevoir certains, mais Unbeatable n’est pour le moment prévu que sur PC, Mac et Linux. Pas de versions consoles d’envisagées pour le moment, mais qui sait, peut-être que les versions consoles seront à débloquer au moyen d’un pallier de financement du Kickstarter. Rendez-vous donc sur la page dédiée le 6 avril pour le découvrir, et en attendant, voici un premier aperçu vidéo.