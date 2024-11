Ubisoft attaqué en justice après la disparition de The Crew

Il y a presque un an, Ubisoft annonçait que The Crew ne serait plus disponible au téléchargement sur les stores dédiés. Quelques mois plus tard, la promesse était malheureusement tenue, avec une fermeture totale des serveurs du jeu, et, cerise sur le gâteau, du mode solo. En bref, The Crew a tout bonnement et simplement disparu de la circulation.

Pour certains, la pilule a bien du mal à passer. Il faut dire que la question de la préservation du jeu vidéo est au centre de nombreux débats récents, à l’heure à laquelle la dématérialisation est en pleine croissance et que le pouvoir d’achat d’une majorité de personnes n’a jamais été aussi bas. Ainsi, on vient d’apprendre que deux jeunes joueurs de Californie venaient de porter plainte contre Ubisoft après la disparition de The Crew. Les plaignants estiment qu’il y a eu tromperie sur la marchandise, et non respect des droits des consommateurs.

Selon eux, et on ne peut pas leur donner tort, Ubisoft a menti en promettant aux joueurs l’achat d’un jeu, alors qu’il s’avère finalement qu’ils n’ont acquis qu’une licence en accès temporaire. Les deux Californiens ajoutent que la version physique de The Crew n’était au final qu’une illusion, le CD ne permettant qu’un accès aux serveurs et aux données, le jeu n’étant pas présent sur le disque.

La plainte est légitime, et surtout, elle pourrait n’être que le début de nouveaux embarras pour Ubisoft. Les deux plaignants souhaiteraient que leur démarche soit suivie par tous ceux qui ont été touchés par l’arrêt inopiné de l’expérience The Crew. La plainte pourrait rapidement se transformer en un recours collectif, et le studio français ne pourra sans doute pas rester sans réponse.

Le fait que l’affaire prenne sa source en Californie n’a rien d’un hasard. L’état de l’ouest américain est précurseur dans le domaine de la défense de la propriété des consommateurs. Récemment, une loi a été promulguée, obligeant les stores numériques à informer qu’en achetant une version numérique d’un titre, les joueurs n’acquièrent qu’une licence dont ils ne sont aucunement propriétaire. De la location plus ou moins longue durée en somme.

Leur achat datant respectivement de 2018 et 2020, les plaignants n’ont pas bénéficié du remboursement accordé par Ubisoft aux joueurs ayant payé pour The Crew quelques mois avant l’annonce du retrait. Or, selon eux, soit le prix du jeu aurait dû être plus bas au moment de leur achat, soit ils doivent bénéficier d’un remboursement rétroactif partiel pour leur investissement non rentabilisé.

Vous l’aurez compris, ce n’est aucunement pour l’argent que les consommateurs se lancent à corps perdus dans cette bataille contre un géant du jeu vidéo, mais mûs par une volonté que leur action fasse jurisprudence dans le futur. The Crew ne sera sans doute pas le dernier jeu à disparaitre, mais il est important que les éditeurs tiennent compte de leur public au moment de prendre des décisions, aussi radicales soient-elles.

Et surtout, il est plus important que jamais que les pouvoirs politiques se penchent sur des lois protégeant les consommateurs face au tout numérique. Car il s’agit logiquement de la prochaine étape, ce n’est sans doute qu’une question de temps.