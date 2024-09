Les jeux vidéo dématérialisés dans le viseur de la Californie

Depuis quelques années, la domination des ventes de jeux vidéo numériques sur les ventes physiques s’intensifie. Et régulièrement, les débats s’enflamment, chaque camp ayant ses défenseurs et ses détracteurs, avec avouons-le, des arguments recevables des deux côtés.

Jusqu’à présent, la politique s’était peu voire pas du tout mêlée au débat, mais cela pourrait bien changer. L’état de Californie vient en effet de faire passer une nouvelle loi qui pourrait faire date, validée par le gouverneur Gavin Newsom. À partir de l’année prochaine, les acheteurs californiens devront obligatoirement être informés qu’en achetant un jeu dématérialisé, ils acquièrent simplement une licence, et qu’ils ne sont pas propriétaires du produit. En résumé: vos jeux numériques ne vous appartiennent pas.

Le but premier de cette loi est de mieux informer les consommateurs sur la nature de leurs achats, considérés comme pouvant être des denrées temporaires. Pour le moment, les cibles principales de la loi sont principalement les jeux uniquement jouables en ligne. Après la fermeture hier de Simpsons: Tapped out et surtout l’échec récent de Concord, la protection des consommateurs devient une priorité, et il est de bon ton de rappeler que les jeux uniquement en ligne peuvent disparaitre du jour au lendemain, et ce alors que les joueurs ont pu dépenser de l’argent pour du contenu additionnels et autres skins.

Dans les faits, les vendeurs de licences comme Steam ou les stores Xbox et Playstation devront donc s’affubler d’un message explicite lors du processus d’achat sous peine devenir hors-la-loi sur le territoire californien. Tous les jeux dématérialisés ne seront bien évidemment pas ciblé par la nouvelle loi AB 2426. Ainsi, les titres ne nécessitant pas de connexion internet permanente pour jouer seront exemptés, tout comme les jeux vidéo offerts ou proposés dans des formules d’abonnement comme le Game Pass.

Au final, soyons honnête, il ne reste que peu de jeu sous le coup de cette nouvelle législation, mais c’est un premier pas dans la défense des consommateurs qui a été fait en Californie. Il semble peu probable que les chiffres de ventes dématérialisées soient touchés par cette avancée, mais les termes sont au moins posés pour sensibiliser sur ce mode d’achat.

On suivra avec curiosité la suite, que ce soit la mise en place dans les faits de la loi, et les émules qu’elle fera sans doute en dehors de l’état américain. Surtout, s’appuyant sur le caractère temporaire de certaines propriétés, pourrait-elle amener à moyen terme à une baisse du prix d’achat des licences numériques ou à une refonte du modèle économique ? Car payer au prix fort ou dépenser de l’argent dans un jeu pouvant disparaitre du jour au lendemain, quoi de plus injuste pour le consommateur ?