Ubisoft s’adaptera en fonction de la prochaine génération de consoles

On ne compte plus le nombre de reports de jeux vidéo causés par le coronavirus. La pandémie paralyse bien des industries et nous donne que trop peu de visibilité sur les mois à venir. Et dans ce contexte incertain, certains acteurs prennent les devants et se disent prêt à revoir leur stratégie si nécessaire. On pense bien sûr à Naughty Dog qui a pris la lourde décision de reporter The Last of Us 2 à une date ultérieure, en attendant que la tempête passe.

Ubisoft prend également les devants. Dans une interview accordée au New York Times, Yves Guillermot, PDG de la firme française, déclare que l’ensemble des sorties prévues pour 2020 pourraient être repoussées à l’année prochaine. Cette décision dépendra d’un seul élément : la sortie de la prochaine génération de consoles.

Ubisoft se dit prêt à modifier son calendrier en fonction de la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

L’homme nous explique que le travail à distance (disposition prise suite au virus) n’affecte pas le calendrier des futures sorties. Les développements avancent bien dans la mesure où Microsoft et Sony ont tout fait pour leur faire conserver leurs kits de développement de la prochaine génération.

Néanmoins, il affirme être prêt à reporter les prochains jeux Ubisoft, à savoir Watch Dogs Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine (douce ironie). Car même si les constructeurs n’ont encore rien déclaré à ce sujet, il se pourrait bien que la sortie de la PlayStation 5 et de la Xbox Serie X soit reportée à 2021. Encore une fois, aucune affirmation officielle sur ce sujet, juste une éventualité que le PDG d’Ubisoft préfère avoir en tête. Il précise que ces sorties doivent accompagnées la sortie des nouvelles consoles, dans le cas où ces dernières sont repoussées, il est logique de repousser également les jeux.

Tous les regards se portent maintenant sur cette nouvelle génération de consoles. Va-t-elle débarquer en fin d’année 2020 comme prévue ? La question demeure.