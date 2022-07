Ubisoft baisse le rideau sur le online d’une quinzaine de (vieux) jeux

Alors que les Playstation 5 et Xbox Series sont sur toutes les lèvres tant il est encore compliqué de se les procurer, le mastodonte Ubisoft annonce l’arrêt des services en ligne sur de nombreux jeux sortis sur des générations plus anciennes. Il s’agit, pour la plupart, de titres parus sur la génération PS3/Xbox 360. Vieux de plusieurs années, l’arrêt des serveurs semblait inévitable. Le décès sera prononcé dès le 1er Septembre 2022.

Ubisoft tourne son regard vers l’avenir

Même si des joueurs occupents toujours ces titres en ligne, leur nombre doit forcément refléter l’inutilité du maintien des services pour Ubisoft. Tout cela coûte de l’argent et, même si l’éditeur est loin d’être sur la paille, il n’est pas non plus nécessaire de continuer à dépenser cette monnaie pour des jeux qui ont fait leur temps, quand bien même la communauté demanderait du rab’.

Ubisoft s’est d’ailleurs fendu d’un communiqué sur son blog afin de donner les raisons qui l’ont poussé à mettre un point final au mode en ligne de ces jeux :

« La fermeture des services en ligne pour certains jeux plus anciens nous permet de concentrer nos ressources sur la fourniture d’expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires. Pour nous aider à atteindre cet objectif, un certain nombre de titres plus anciens seront ajoutés à notre liste de services en ligne déclassés. »

Si vous n’êtes intéressés que par le solo des titres de la liste, ce dernier sera encore et toujours accessible. Par contre, si certains permettaient de faire leur campagne en coopération online, il faudra faire une croix dessus et se contenter simplement de nous et notre solitude. Les jeux sélectionnés par Ubisoft sont les suivants :

Anno 2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PlayStation)

Assassin’s Creed III (PC, PlayStation, WiiU, Xbox 360)

Assassin’s Creed : Brotherhood (PC, PlayStation, Xbox 360)

Assassin’s Creed : Liberation HD (PC)

Assassin’s Creed : Revelations (PlayStation, Xbox 360)

Driver : San Francisco (PC, PlayStation, Xbox 360)

Far Cry 3 (PC, PlayStation, Xbox 360)

Ghost Recon : Future Soldier (PlayStation, Xbox 360)

Prince of Persia : Les Sables Oubliés (PC)

Rayman Legends (WiiU, PlayStation, Xbox 360)

Silent Hunter 5 : Battle of the Atlantic (PC)

Space Junkies (PC – HTC Vive, Oculus)

Splinter Cell Blacklist (PC, PlayStation, Xbox 360)

ZombiU (WiiU)

Une sacrée liste de quinze titres, dont certains sont cultes. Le mode coop de Far Cry 3, très apprécié, sera sans aucun doute une grande perte pour les fans du titre. On notera également la perte des challenges de Rayman Legends ou du online de quasiment toute la saga Assassin’s Creed, du moins sur la génération PS3/Xbox 360 et PC. Triste jour pour les amateurs de ces modes.