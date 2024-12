Turok: Origins – Un retour surprise !

Parmi les dizaines d’annonces présentées lors des Game Awards, on ne s’attendait certainement pas à voir le retour de Turok. Plus de quinze ans après son dernier opus, Saber Interactive (Space Marine 2, A Quiet Place: The Road Ahead) a profité de la cérémonie pour dévoiler la sortie prochaine de Turok: Origins. Les premières images montrent un gameplay radicalement différent de ses prédécesseurs. Une volonté de donner un coup de frais à cette franchise vieille de près de trente ans ?

Turok: Origins a tout même l’ambition de rester fidèle à l’esprit de la saga. Le joueur y incarnera un guerrier Turok qui devra affronter des dinosaures et une menace extraterrestre mettant en péril la survie de l’humanité dans toute la galaxie. Rien de bien nouveau dans ces prémices, même si on espère que le scénario saura nous surprendre. On pourra se battre avec un large choix d’armes au corps-à-corps ou à distance et débloquer de nouveaux pouvoirs en récoltant l’ADN de nos ennemis. L’aventure sera jouable en solo comme en multijoueur.

Matthew Karch, PDG et cofondateur de Saber Interactive, a déclaré vouloir « prendre une franchise classique et la combiner à un gameplay plus moderne » car « Turok méritait d’être remis au goût du jour ». Il ajoute que c’était l’un des premiers FPS auxquels il a joué. Un peu ironique, quand on voit que la touche de modernité apportée au gameplay est le passage à une vue à la troisième personne.

C’est ce dernier point qui fait un peu grincer les dents. Certains internautes se demandent si le retour de Turok est vraiment pertinent, mais beaucoup de nostalgiques sont heureux d’apprendre cette nouvelle après tant d’années d’absence. Mais même en étant impatients de retourner casser du dinosaure à coups de tomahawk, ce changement du FPS vers le TPS a du mal à passer. L’avenir nous dira si Saber Interactive a visé juste. Pour l’instant, Turok: Origins n’a pas de date de sortie précise, mais on sait déjà que le titre sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.