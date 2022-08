Trek to Yomi aura droit à une sortie physique

Sorti début Mai, la petite pépite répondant au nom Trek to Yomi développée par le studio Flying Wild Hog et éditée par Devolver Digital se verra finalement dotée d’une version physique, uniquement pour les consoles Playstation.

Le titre, vibrant hommages aux films de samouraï d’Akira Kurosawa, s’était démarqué par son ambiance et sa direction artistique à toute épreuve. Dans Trek to Yomi, on incarne Hiroki, jeune homme qui doit surmonter une tragédie en jonglant entre la vie et la mort, jouant du sabre au passage. Le résultat avait donné lieu à un petit jeu marquant, surtout quand on sait qu’il est sorti de l’esprit d’un seul homme, Leonard Menchiari.

C’est ainsi qu’on apprend aujourd’hui la sortie future d’une version physique exclusive aux consoles de Sony. Outre une édition classique disponible à la fois sur PS4 et PS5 (au prix de 29,99€), on notera également l’arrivée d’une Ultimate Edition qui contiendra à la fois le jeu, la bande-son au format physique ainsi qu’un artbook de plus de cent pages (au prix de 49,99€). Une bien belle édition qui permet au titre de rejoindre le club de moins en moins fermé des jeux indépendants bénéficiant d’une sortie physique.

Dès le 30 Septembre 2022, les amoureux du physique pourront enfin tenir entre leurs mains ce jeu atypique, transpirant à la fois l’originalité et la patte Devolver. Pour ceux qui auront déjà pu expérimenter sur le titre, ce sera certainement l’occasion de s’y replonger tout en l’ajoutant à leur collection. Quoi qu’il en soit, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.