Jouer de façon durable – Faire les bons choix pour tout le monde

De nos jours, le mode de vie écologique connaît un regain d’intérêt. Toutefois, les industries ne cessent de le contester au nom du profit sans limite. Une façon de leur prouver leur faiblesse est d’opter pour des places de marché plutôt que pour des magasins franchisés qui soutiennent et encouragent la production massive.

Les places de marché pour les vêtements, les livres et les meubles sont légion, mais saviez-vous qu’il existe aussi des places de marché pour les jeux ? Eneba est l’une d’entre elles, l’une des places de marché numériques pour joueurs. Joignez-vous à d’autres joueurs durables et partageant les mêmes idées en ligne et, en retour, offrez-vous les meilleures offres de produits de jeux vidéo.

Raisons pour lesquelles vous devriez essayer d’être un joueur respectueux de l’environnement

Le plus grand mythe concernant les produits durables est probablement qu’ils ne sont bons que pour la Terre, mais pas pour le consommateur. En réalité, un mode de vie durable est de plus en plus tendance, plus répandu parmi les jeunes générations et, par conséquent, à la mode pour tous ceux qui y contribuent. Mais si ces tendances et autres ne vous ont pas suffisamment convaincu, Eneba a élaboré une série de raisons valables pour lesquelles vous devriez vous tourner vers les jeux durables.

Des prix plus bas

Le prix est la première raison. Cela paraît évident, mais c’est vrai. Surtout si vous êtes un étudiant fauché ou si vous pensez que les jeux sont trop chers pour vous, sachez que vous ferez des économies. D’une part, les choix numériques comme les jeux vidéo, les cartes-cadeaux et les abonnements qui ne nécessitent aucune expédition ou emballage, impliquent déjà un prix nettement moins élevé. En achetant un jeu virtuellement, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison ou d’emballage.

D’autre part, les objets physiques sur les places de marché sont généralement d’occasion, et il n’y a pas de quoi en être effrayé. Si l’on ne veut plus garder une console de jeu, cela ne veut pas dire que sa qualité est différente de celle que vous obtiendrez dans un magasin avec une console neuve. La baisse des prix permet des choix plus sûrs si vous n’êtes pas certain de votre passion pour les jeux. Vous pouvez donc vous procurer les consoles de jeu les plus courantes aux prix les plus abordables. Par exemple, une PS4 d’occasion en excellent état peut vous coûter seulement 250€.

Un plus grand assortiment de produits

Vous avez l’embarras du choix : les articles les plus rares, les moins chers, les plus cool, les plus anciens, les plus récents – tout ce que vous cherchez est plus facile à trouver lorsque vous achetez des articles de jeux de manière durable. Ce phénomène est partiel, car les magasins ne vendent que ce qui est le plus chaud et le plus récent. Or, dans le cas de la PS5, ils sont rapidement en rupture de stock. Par conséquent, tout ce que vous recherchez, un autre joueur peut l’avoir et le revendre.

Le modèle de marché de consommateur à consommateur est ce qui rend l’assortiment plus compétitif et plus vaste. Différents clients comme vous partagent leurs biens à des prix différents, avec différents atouts, extras, etc. Ainsi, si vous cherchez à acheter une PS5, achetez-la auprès d’un autre client qui proposera cet article rare à un meilleur prix ou à une meilleure offre, car certains joueurs ont même tendance à inclure des jeux vidéo et des accessoires !

D’un consommateur à un autre – C2C

Le commerce entre clients est une expérience plus agréable pour la plupart des joueurs, car ils peuvent échanger leurs biens sur une plateforme où se retrouvent de nombreuses personnes ayant des objectifs et des intérêts communs. Vous pouvez en faire partie en vendant ou en achetant.

Vous êtes un passionné de Nintendo ? Alors consultez le prix de la Nintendo Switch et, à partir de là, évaluez combien vous pourriez vendre votre console ou peut-être en acheter une nouvelle ! Surtout, ce type de système d’échange ne vieillit jamais et est toujours respectueux de l’environnement. Pourquoi dépenser beaucoup d’argent pour quelque chose qui peut être acheté pour la moitié du prix à un autre joueur ?

Il est possible de changer le monde, même avec les plus petites choses, mais cela doit être fait collectivement, ensemble. Jouer de manière écologique est tout à fait possible. Cependant, c’est à vous de vous y mettre et de rejoindre d’autres joueurs !