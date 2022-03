Jouer aux jeux vidéo améliore la lecture, quel impact sur les futurs jeux ?

Selon le SELL, on dénombre 71% des adultes et 98% des enfants qui jouent ou ont joué à des jeux vidéo l’an passé. Des chiffres effrayants pour certains, puisque l’OMS avait classé cette activité ludique en addiction « Gaming Disorder » et problème mental et comportemental en 2019. Une décision vivement critiquée par nombre de scientifiques et contrebalancée par de nombreuses études contradictoires avec cette vision du média.

Loin de remettre en question ce côté néfaste sur certains comportements excessifs, nuancer cet avis purement manichéen du jeu vidéo est toujours une bonne chose. C’est donc en ce début d’année 2022 que Shaylyn Kress, doctorante de l’université de Saskatchewan, publie les conclusions de son étude. Celles-ci sont catégoriques : jouer aux jeux vidéo améliore les capacités de lecture périphérique. Une compétence très importante dans la fluidité et la compréhension des textes pouvant jouer sur une alphabétisation réussie. La doctorante déclare :

» L’attention est un élément important d’une lecture réussie. Vos yeux doivent parcourir une page de manière systématique pour traiter correctement chaque mot et chaque phrase. Par conséquent, les activités qui peuvent avoir un impact sur les processus attentionnels, comme les jeux vidéo, peuvent également avoir un impact sur la lecture.

Nous avons observé que les personnes les plus exposées aux exigences visuelles présentées de manière périphérique dans les jeux vidéo – par exemple, une notification textuelle ou un ennemi apparaissant sur le côté de votre écran plutôt qu’au centre de l’écran – avaient tendance à avoir des temps de réaction et de lecture plus rapides que les personnes moins ou pas exposées aux exigences visuelles présentées de manière périphérique. «

Shaylyn Kress note également que les joueurs plus exposés à ce genre de jeux vidéo sont alors plus en capacité de décrypter et de lire des mots inconnus. Leur lecture phonétique serait elle aussi améliorée par ses HUD extérieurs au centre de l’écran. La chercheuse précise que son étude pourrait conduire à une meilleure conception de jeu vidéo, dont le but pédagogique pourrait se contenter d’améliorer des compétences ciblées, tel que d’autres études ont déjà mis en avant par le passé.

Quel impact sur les futurs jeux vidéo ?

» Les secteurs de l’économie et de la santé bénéficient de cette recherche en acquérant une meilleure compréhension des impacts que leurs passe-temps pourraient avoir sur leur cerveau. Elle pourrait conduire à des collaborations entre scientifiques, cliniciens et développeurs de jeux pour créer des jeux éducatifs adaptés pour améliorer la capacité de lecture. «

Si l’approfondissement de cette recherche doctorale par Shaylyn et son équipe, se conclut par une confirmation générale de ses premiers résultats, il est fort à parier que nos prochains jeux éducatifs incluront des attraits visuels extérieurs au milieu de l’écran. Il est tout aussi probable que les scientifiques cliniciens en maîtrise de ce sujet soient invités par les studios lors des phases de développement des futurs jeux.

Quid d’un Adibou dont le but éducatif ne serait plus les mathématiques, les langues, etc. mais les compétences brutes : lecture, réaction, capacité de compréhension ? Si l’ère du jeu vidéo d’apprentissage est en direction d’un renouveau, il est cependant fort peu probable que ce genre d’études ait une influence en dehors de la sphère éducative du média vidéoludique. Ce n’est donc pas demain la veille qu’on verra des cliniciens crédités au développement de gros triples A.

L’étude met effectivement en évidence que de par leurs structures (mise en avant d’objet, de textes et d’alertes sur les bords de l’écran), certains jeux vidéo améliorent les capacités de lecture. N’oublions donc pas que le jeu vidéo se pratique majoritairement sur téléphone ou sur console nomade et que la vision périphérique n’est suscitée que par de larges écrans. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un téléviseur de 80 ou 200cm, un écran d’ordinateur correct s’impose ici. Parents, pour le bien de vos enfants, achetez un écran digne de ce nom à vos enfants pour susciter leur vision périphérique.