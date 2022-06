Top 5 des jeux PC 2022 à jouer absolument pendant les vacances d’été

Alors qu’une large majorité de jeux sont désormais multiplateformes, le PC demeure une valeur sûre. L’été est là, l’année est bien entamée et il nous semble nécessaire de faire le point sur les meilleurs jeux PC de 2022 à découvrir pendant vos vacances (si ce n’est pas déjà fait). Ici, on va vous proposer un classement, totalement subjectif évidemment, des meilleurs jeux de cette année. La liste n’est pas exhaustive donc, on vous conseille d’être curieux.

Cinq jeux PC à découvrir absolument

Ghostwire: Tokyo

Démarrons immédiatement les hostilités avec Ghostwire: Tokyo. Le jeu a reçu pas mal de critiques depuis sa sortie. Ce dernier raconte l’histoire d’une ville de Tokyo hantée par des yokais (funestes esprits sortis du folklore japonais) qui font disparaître les habitants. Vous incarnez Akito, un personnage de prime à bord banal, mais avec une véritable âme de détective. Après avoir été victime d’un accident, il est possédé par un fantôme chasseur d’esprits nommé KK en quête d’une enveloppe corporelle.

Sur Ghostwire: Tokyo, on se bat à coup d’éther (pouvoirs sous forme de sceaux d’éléments : vent, eau et feu). Cerise sur le gâteau : les représentations des rues de Tokyo sont époustouflantes et allient esthétique hypermoderne et traditionnelle.

Elden Ring

Elden Ring est certainement le mastodonte de cette année 2022. Ce jeu d’action/aventure connait un succès fulgurant avec des ventes qui ont carrément explosé pendant les premières semaines.

Engagé dans un voyage dans le monde mystique des Lands Between, votre but ultime sera d’obtenir des fragments de l’anneau d’Eden. Contrairement à ses anciennes productions, FromSoftware a misé sur des environnements plus ouverts. Donjons, grottes, cimetières et autres zones de sécurité limitées, vous pouvez explorer ce paysage à partir de votre carte. Que vous soyez familier au genre Soulsborne ou pas, soyez rassuré, Le jeu est assez accessible.

Alan Wake Remastered

Retournez à Bright Falls dans cette édition revisitée de la version originale d’Alan Wake et de ses deux packs DLC. Le jeu s’apparente à un jeu de tir à la troisième personne typique. Dans la peau d’un écrivain, vous vous rendez dans ce qui semble être une petite ville mignonne. Cependant, des défis sombres vous y attendent lorsque votre femme disparaît et que Bright Falls est envahie par des monstres de l’ombre.

Microsoft Flight Simulator

Et si on quittait la terre pour nous émerveiller dans les nuages, avec Microsoft Flight Simulator, Asobo Studios nous offre tout simplement le meilleur jeu de simulation de vol de ces dernières années. Vous avez le choix entre des avions légers et d’énormes jets de passagers, pour incarner soit un aviateur solitaire ou le pilote d’un vol commercial.

En outre, la modélisation 3D associée aux données satellites a permis de créer une fidélité graphique hors du commun. Vous n’aurez aucun mal à reconnaitre certaines villes comme New York ou Tokyo. Mais le réalisme ne s’arrête pas là. Vous pouvez profiter d’une météo et d’une lumière du jour fidèles à la réalité. Ainsi, vous pouvez voler sous un soleil radieux ou sous une pluie battante.

Jeux sur PC : quels sont les avantages ?

Les joueurs ont généralement l’embarras du choix en ce qui concerne les plateformes de jeux à utiliser. On trouve des consoles, des jeux mobiles, la réalité virtuelle (RV), les jeux sur PC, et plus encore. Chaque plateforme a certes quelque chose d’unique à proposer, mais les jeux sur PC restent un incontournable.

Abordable et durable

Alors qu’un PC peut coûter des milliers de dollars à l’achat, il permet d’économiser plus d’argent sur le long terme grâce à sa durabilité. Outre le prix du PC, vous pouvez économiser sur les jeux. Les services de distribution de jeux, tels que Steam, proposent régulièrement des soldes.

Nul besoin de renouveler votre ordinateur chaque année. Optez plutôt pour des mises à niveau simples telles qu’une nouvelle carte graphique, une mémoire vive, des ventilateurs, des disques durs, etc.

Rétrocompatibilité

Certains services vous offrent un vaste catalogue d’anciens jeux vidéo que vous pouvez facilement télécharger sur votre PC. Profiter des jeux les plus récents, c’est bien, mais renouer avec ceux qui nous ont marqués pendant notre enfance, c’est encore mieux.

Les PC offrent surtout certains jeux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Par exemple, vous pouvez plonger dans un MMORPG comme World of Warcraft et vous connecter à une communauté de joueurs en ligne. Petit fait intéressant, la plupart de ces jeux sont gratuits au départ. Faites-vous donc une idée avant de passer à la caisse.