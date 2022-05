Jeux gratuits sur PC – Un mois de juin généreux !

L’été approche, le soleil est de plus en plus présent… Notre saison préférée démarre ? Que nenni ! Le soleil, pour nous, c’est synonyme de reflets dans les écrans. Alors, fermez les volets, parce qu’on va faire le tour des jeux à récupérer gratuitement sur PC pour ce mois de juin…

Epic Games Store

Voilà qui n’arrange pas les affaire de cet article. Depuis quelques semaines, Epic Games n’annonce plus les jeux gratuits à venir. On saura néanmoins se satisfaire de cette nouvelle habitude, compensée par une sélection généreuse. Ainsi, après Borderlands 3 la semaine dernière, ce sont trois jeux cultes qui sont offerts avec la BioShock: The Collection. La compilation comprenant BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite The Complete Collection est à ajouter à votre bibliothèque avant le 2 juin, 17h00, date à laquelle elle sera remplacée par le prochain « titre mystère » offert…

Le 21 juin, toujours sur l’Epic Games Store, Fall Guys passe en free-to-play ! La bonne nouvelle, c’est qu’au-delà du fait d’obtenir un nouveau jeu pour 0€, la gratuité sur tous les supports (PC et consoles) devrait redonner un petit coup de popularité au titre et repeupler les serveurs. Comme il sera disponible sur l’Epic Games Store uniquement, le jeu sera retiré des étals de Steam où il est encore affiché à 20€.

Prime Gaming

Des jeux gratuits entre guillemets, puisque pour les obtenir, il vous faut un abonnement Amazon Prime. Mais si vous payez ce dernier pour les services de livraison ou le catalogue vidéo, il ne faut pas vous priver des jeux qui sont proposés chaque mois. Voici les jeux « offerts » ce mois-ci, tels que décrits par Amazon :

Far Cry 4 – Les joueurs incarnent Ajay Ghale en voyage à Kyrat, un pays imprégné de traditions, pour tenter de réaliser le dernier souhait de sa mère, tout en se retrouvant au cœur d’une guerre civile.

Escape from Monkey Island – Alors que Guybrush Threepwood et Elaine Marley reviennent de leur lune de miel, ils sont confrontés à un mystérieux étranger, Charles L. Charles, qui organise une campagne pour voler à Guybrush son titre de gouverneur. En explorant des îles exotiques et en résolvant des énigmes déconcertantes, les joueurs devront faire en sorte que tout redevienne comme avant dans Escape from Monkey Island™, le quatrième opus de la légendaire série d’aventures graphiques Monkey Island !

Astrologaster – Dans le Londres de Shakespeare, les joueurs jouent le rôle du « docteur » Simon Forman, qui traite ses patients en utilisant le summum de la médecine moderne, l’astrologie.

Across the Grooves – En parcourant les villes européennes, les joueurs pourront rencontrer des personnages hauts en couleur et résoudre le mystère du destin d’Alice en changeant totalement sa réalité et en lui permettant d’explorer des destins alternatifs en modifiant son passé.

Calico – Dans ce jeu de gestion communautaire, les joueurs sont appelés à reconstruire le bar à chats de la ville et à le remplir de créatures mignonnes et câlines ! Afin de redonner vie au café, une multitude de meubles, de décorations amusantes, de pâtisseries délicieuses et d’animaux sont à disposition.

WRC 8 FIA World Rally Championship – Avec plus de cent circuits répartis dans quatorze pays, les joueurs profiteront de la simulation officielle la plus complète et la plus authentique du WRC, avec une nouvelle physique pour toutes les surfaces, un mode carrière entièrement repensé, des conditions météorologiques dynamiques, et bien plus encore.

À noter également que les abonnés Prime peuvent recevoir du contenu pour d’autres titres, notamment pour Pokémon Go !

Mais aussi…

Sorti un peu discrètement, le Roller Champions d’Ubisoft est enfin disponible, et est un free-to-play ! Il semble que le jeu ne soit disponible que via le launcher Ubisoft (ni sur Steam, ni chez Epic). Pour le télécharger et le tester, rendez-vous ici.

De nouveaux jeux gratuits apparaissent régulièrement sur la toile. N’hésitez pas à repasser régulièrement sur cet article qui sera mis à jour selon les nouvelles offres disponibles !