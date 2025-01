Transformers: Reactivate – Le RDV des robots n’aura pas lieu

Il y a plus de deux ans, le studio Splash Damage annonçait la production d’un nouveau jeu estampillé Transformers. Depuis, de l’eau a coulé et le projet multijoueur nommé Transformers: Reactivate n’a jamais refait surface, jusqu’à aujourd’hui. Mais point de bonnes nouvelles à l’horizon, car c’est de son annulation dont il est question.

Exerçant depuis 2001, Splash Damage est fort d’une expérience plutôt solide. Il aura ainsi donné vie à plusieurs titres tournés multijoueurs à l’instar de Dirty Bomb ou encore du Wolfenstein: Enemy Territory sorti en 2003. Sans oublier qu’il aura, incidemment, participé à la confection de certains autres titres dont la réputation n’est pas à négliger. Les crédits d’un certain Gears Tactics en témoigneront aisément. Bref, Splash Damage est une entreprise on ne peut plus rodée dans son domaine.

Toujours est-il qu’elle fait aujourd’hui face à une déroute de taille avec l’annulation de Transformers: Reactivate. Une annulation fâcheuse, qui, au-delà de priver les joueurs d’une nouvelle entrée, n’est pas sans causer quelques dommages bien plus sérieux. Des dommages qui se traduiront d’une unique manière : le licenciement de salariés. Quelle sera l’ampleur de cette mesure malheureuse exactement ? Évidemment, le communiqué publié ne nous le dira pas :

« Cela signifie que nous allons réduire nos activités pour recentrer notre énergie sur d’autres projets. Malheureusement, malgré tous nos efforts, un certain nombre de postes au sein du studio risquent d’être supprimés. »

2025 ne s’ouvre décidément de la manière pour Splash Damage, qui plonge dans la boucle infernale planant dans l’industrie du jeu vidéo depuis plusieurs mois, laquelle est ballotée entre l’abandon de projet, le renvoie d’employés ou encore la fermeture de studio. Pourvu qu’il échappe au plus funeste des destins.

Ce n’est là que pure spéculation, mais comment interpréter ce besoin de « réduire et recentrer ses activités » si ce n’est comme un signe possible d’une fin prochaine ? Rappelons que Splash Damage travaille censément sur un autre titre de science-fiction qui ne s’est cependant pas manifesté depuis 2021 (date d’acquisition de la société par Tencent).