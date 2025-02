Total War: Warhammer III – Enfin une amélioration de l’IA de campagne

S’il y a un aspect sur lequel les jeux Total War semblent bloqués depuis les premiers jeux de la franchise, c’est bien le comportement de l’IA et sa manière de poser, ou non, un challenge au joueur humain. Creative Assembly a annoncé une série de tests pour améliorer son IA de campagne dans Total War: Warhammer III, et il était temps.

Certains d’entre nous se souviennent peut-être de la perversité de la Cité-Etat de Milan a systématiquement trahir ses alliances dans Medieval II, ou encore de l’IA de bataille d’Empire: Total War, qui jugeait bon d’envoyer ses artilleurs à l’assaut des forces du joueur avec leurs petites épées plutôt que d’utiliser leurs canons.

Le sujet de l’IA dans les jeux vidéos (à ne pas confondre avec l’IA basée sur des systèmes de neurones) et ses algorithmes de décision a fait couler beaucoup d’encre, qu’il s’agisse des ennemis se baladant avec un champ de vision de 10° des jeux Ubisoft ou des scripts dynamiques utilisés pour l’excellent système Némésis de Shadow of War.

Le problème est cependant délicat pour les studios : une IA trop performante et trop « intelligente » (bien que le terme soit inapproprié pour un programme codé) risque de vaincre trop fréquemment le joueur et d’une manière peut-être perçue comme injuste, le poussant à renoncer à jouer.

A contrario, une IA plus permissive permet à davantage de joueurs de progresser dans le jeu et d’éprouver de la satisfaction à vaincre leurs adversaires. Le point d’équilibre est très compliqué à atteindre et dépend de nombreux facteurs, à commencer par le type de jeu et la démographie des joueurs.

Revenons à nos Prêtres-liches et autres Grands Immondes de Total War: Warhammer III. Bien que le dernier titre de la trilogie ait apporté de substantielles améliorations en termes d’expérience de jeu vis-à-vis de ses prédécesseurs, le défi posé par l’IA est, inversement, une éternelle source de déception pour les joueurs.

Cette fois, Creative Assembly arrive avec des pistes d’amélioration, nous dévoilant, au passage, la manière dont l’IA de campagne est supposée se comporter. Radoslav Borisov, Principal technical designer à CA Sofia, détaille ainsi la contre-attaque du studio au travers d’un article :

« Nous avons entendu haut et fort vos commentaires, et vos inquiétudes concernant le comportement inactif de l’IA sont bien fondées. L’équipe a travaillé sur la résolution de ce problème et se prépare à déployer une nouvelle branche bêta pour Total War: Warhammer III afin de tester de nouveaux correctifs et améliorations de l’IA. Tout le monde a des préférences et des styles différents lorsqu’il s’agit de jouer au jeu, donc évaluer l’impact de ces changements est quelque chose que nous ne pouvons pas faire sans vos évaluations et réponses. »

Le billet nous apprend que le comportement de l’IA de campagne est, essentiellement, régi par trois facteurs : le « système de requête », qui correspond à la réaction de l’IA face à la présence de forces ennemies dans une région (armées, flottes et agents) ; son « agressivité » et le « potentiel de faction », qui correspond au comportement de l’IA vis-à-vis des factions non-contrôlées par le joueur dans les régions non découvertes et les régions découvertes mais dissimulées dans le brouillard de guerre.

On apprend ainsi que l’IA considère la présence d’un agent ennemi dans une région comme équivalente à la présence d’une armée et déclenche automatiquement une posture défensive de sa part. Ce qui semble être le principal coupable de la passivité ressentie de l’IA qui réagit, en fait, à la multiplicité des agents qui se promènent sur la carte de campagne et la pousse à rester dans ses cités. Les améliorations apportées dans la beta semblent restaurer le challenge posé par les grands empires et satisfaire les joueurs, d’après les premiers retours.

Au reste, le billet est très intéressant à lire pour celles et ceux qui s’intéressent aux arbres de décision de l’IA de campagne dans les jeux Total War. Cette nouvelle bêta est en ligne depuis peu et devrait, on l’espère, améliorer substantiellement l’expérience de jeu de Total War: Warhammer III et préparer de saines fondations pour les jeux futurs.