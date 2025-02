Total War: Warhammer III – Le Merwyrm dans le prochain DLC ?

Dans quelques mois Total War: Warhammer III recevra son premier DLC de l’année. Après le désastreux Shadows of Change, le très bien reçu Thrones of Decay et le très moyen Omens of Destruction, le prochain contenu payant pour le dernier jeu de Creative Assembly à bénéficier encore d’un support est donc attendu au tournant.

L’on peut déjà s’assurer que le prochain DLC sera encore une fois vendu au format d’un bundle comprenant 3 seigneurs légendaires, permettant également d’acheter ces derniers séparément. Innovation commerciale pour l’entreprise britannique qui entend capitaliser sur ce format apprécié des joueurs (même si l’on n’oublie pas que pour 10€ l’on avait, au temps de Warhammer II, le DLC complet et non seulement un tiers de celui-ci).

De même, l’on sait que l’une des trois factions présentes sera fatalement représentée par un seigneur légendaire de Slaanesh ; vraisemblablement Déchala la Répudiée, puisque Khorne, Nurgle et Tzeentch ont déjà envoyé leurs champions dans notre monde au travers des DLC précédents. L’arrivée d’un autre favori du Prince du Plaisir s’accompagnera également d’une refonte des mécaniques de jeu pour les factions de Slaanesh, à l’image des améliorations dont ont bénéficié les autres Puissances de la Ruine.

En revanche, l’interrogation subsiste sur les deux autres factions à venir. Idéalement, l’on aimerait bien voir les Rois des Tombes et les Comtes Vampires recevoir un peu d’amour de la part de Creative Assembly et de Games Workshop, mais l’on est jamais à l’abri d’une énième faction Skaven.

Toutefois, il se pourrait bien que les Hauts-Elfes soient de la partie, et flanqués par rien de moins que le Merwyrm. Pour rappel, le Merwyrm, un énorme monstre aquatique capable de se déplacer sur terre, a été introduit dans Total War: Warhammer II comme une intrigue de fond pour les factions de la Côte Vampire. Ces dernières cherchant à tuer Amanar, le Merwyrm gardien de la cité elfe de Lothern, pour le ressusciter en monstre mort-vivant, le joueur devait mener les vampires pirates à la victoire en obtenant une arme légendaire capable de le terrasser.

Pourrait-on donc voir les Hauts-Elfes de la partie dans le prochain DLC pour Total War: Warhammer III avec ce nouveau monstre dans leurs armées ? L’hypothèse est d’autant plus crédible que Games Workshop vient tout juste d’introduire le Merwyrm dans les listes d’armées Hauts-Elfes pour le jeu de plateau :

« Les Royaumes des Hauts Elfes sont un lieu d’apprentissage, d’équilibre et de raffinement. Les peuples d’Ulthuan sont des maîtres guerriers, des érudits, des artisans et de tout ce qu’ils daignent toucher de leurs mains délicates. C’est donc toujours une surprise pour leurs ennemis lorsqu’ils se lancent dans un combat avec un monstre grotesque parmi eux, un Merwyrm écailleux et sinueux, se débattant et infligeant de la violence de la manière la moins gracieuse possible. »

Le billet se conclue avec un sibyllin « Les Hauts-Elfes vont débarquer dans l’Ancien Monde très prochainement ». L’Ancien Monde étant la région où se trouvent les Principautés Impériales, on peut donc s’attendre à voir une nouvelle faction des Hauts-Elfes débutant sur ces terres. Ce qui permettrait de diversifier leurs positions de départ ainsi que les ennemis qu’affrontent les factions jouables de l’Empire.

L’on saura très certainement ce mois-ci quelles factions rejoindront la mêlée dans le prochain DLC pour Total War: Warhammer III. Il ne reste plus qu’à espérer que nos amis morts-vivants, arborant fièrement leurs ossements blanchis par les siècles, recevront également un peu d’amour et de nouveautés bienvenues.