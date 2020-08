A Total War Saga: Troy – Total gratuit pour quelques heures

Si vous lisez ceci et êtes encore sur cette page, c’est que vous n’avez peut-être pas bien compris le titre de cet article : il ne vous reste que quelques heures pour récupérer gratuitement le tout nouveau Total War, A Total War Saga: Troy. Allez, vite ! Deal conclu entre SEGA (qui possède le studio qui développe la série Total War, Creative Assembly) et l’Epic Games Store, le jeu est donc offert le jour de sa sortie, et ce jour là seulement. À 15h01 cet après-midi, il sera bien évidemment toujours disponible, mais contre 49,90€ !

A Total War Saga: Troy est le troisième épisode de la série Total War Saga, elle-même sorte de spin off des Total War. Après la Grande Bretagne et la fin du Japon féodal, cet épisode se concentre sur la mythique Guerre de Troie. C’est l’idée de ces jeux estampillés “Saga” : se concentrer sur un épisode particulier de l’histoire, avec une carte et une chronologie plus limitées que dans un Total War classique.

Si le souci d’exactitude historique reste cher à Creative Assembly, avec cet épisode sur Troie, ils ont pu se permettre de se “lâcher” un peu, l’épisode raconté par Homère dans son Illiade (d’après “Illion”, le nom grec de Troie) étant largement contesté par les historiens. Non pas que la guerre n’a pas eu lieu, mais elle se serait déroulée de façon plus prosaïque, sans être cette épopée que l’on connait. Ainsi, le véritable motif du conflit serait plutôt bassement économique, et pas du tout l’enlèvement d’Hélène, tandis que l’histoire du Cheval de Troie serait tout bonnement une légende…

En jeu, Creative Assembly ajoute des centaures et autres minotaures parmi les unités disponibles. Mais pas les créatures mi-humaines de la mythologie. Le minotaure est ainsi un combattant particulièrement intimidant, portant un casque figurant un taureau pour effrayer ses ennemis. Le centaure, quant à lui est un cavalier particulièrement habile…

Avec pas loin de 2 millions de jeux vendus, la série des Total War fait autorité dans le monde du jeu de stratégie. L’offre de SEGA et d’Epic Games est une excellente opportunité de vous essayer au genre si vous y êtes étranger, et de vivre des batailles inédites si vous êtes déjà convaincu. Pour ajouter gratuitement A Total War Saga: Troy à votre collection, c’est par ici !