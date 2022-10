Top 5 des simulateurs improbables – Automne 2022

Et si le genre du jeu de simulation avait en lui de quoi devenir le pendant vidéoludique du nanar ? La qualité de la dernière Nuit Nanarland aura su nous inspirer, et nous donner la force d’affronter la foule de jeux disponibles sur Steam pour partir en quête de curiosités dignes de ce nom au sein des sim-games (ou plutôt, des nanargames ?). Une chose est sûre : nous n’étions pas prêts pour réaliser ce top 5 des simulateurs improbables, sortis au cours de ces deux derniers mois.

Mais avant de vous présenter ces candidats de rêve pour le GOTY, une mention spéciale s’impose pour Trombone Champ, qui se sera déjà montré sur les chaînes de nombre de streamers français, et dont un extrait vidéo sera bien plus parlant.

Trombone Champ is the best game ever made pic.twitter.com/GH58eHGXHV — Jacob DeRose (@JacobDJAtkinson) September 21, 2022

Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous aura plu, parce que rien n’est moins sûr pour le reste de notre palmarès, pour public averti…

Simulateurs Improbables – Catégorie « Cringe »

Il est impressionnant de voir le nombre de jeux à caractère sexuel sortant sur Steam tous les mois. Cette brève plongée dans les tréfonds de la boutique nous aura appris que, de la même façon que pour les films, l’industrie du sexe prolifère dans le milieu du jeu vidéo, et encore plus dans le monde de la VR.

Nous vous invitons toutefois à passer outre le contenu à proprement parler de ces jeux pour apprécier le titre et le résumé de celui, parmi eux, que l’on considère comme le simulateur le plus cringe de cet automne : Sneaky IT Support.

« Sneaky IT Support est un jeu de simulation où vous trouvez des images coquines dans les ordinateurs des employés. Fouinez et résolvez des énigmes pour découvrir les mots de passe de dossiers protégés. Quels secrets découvrirez-vous ? » – Description sur la page Steam du jeu

Un jeu auquel nous vous recommandons de ne pas jouer, même s’il ne propose pas que des images salaces !

Simulateurs Improbables – Catégorie « Chelou »

Continuons dans les nuances de l’étrange, avec Eevol, un simulateur de vie cellulaire au style graphique basique mais parfaitement dans le ton. Il s’agira là de créer un environnement propice à la vie, dans lequel vous pourrez modifier l’ADN des cellules et les regarder évoluer, et faire de leur mieux pour survivre. De génération en génération, le rêve de tout le monde, non ?

Mais c’est Xpressorcist qui gagne la palme de l’étrange. Si vous avez aimé Mob Psycho 100, vous allez être enchantés par le pitch du jeu.

« Un simulateur d’exorcisme ! Prenez le rôle d’un Xpressorcist (Exorciste Express) et exorcisez autant de personnes que possible sans manquer de temps et sans les faire exploser accidentellement ! » – Description sur la page Steam du jeu

Eau bénite, sel, et autre parchemin sacré vous serviront à repousser les démons ayant pris possession de vos clients. Et, accrochez-vous, le jeu promet une histoire avec de multiples ramifications et des fins multiples !

On triche un peu, ce jeu est simplement mis en avant en ce moment sur Steam, et doit sortir prochainement. On n’a pas hâte. Mais qui sait…

Some of our more complicated Xpressorcisms™ involve multiple possessions on the same person. Fortunately, we have top tier janitors.#indiedev #gamedev #madewithunity pic.twitter.com/yGt9gCWsvn — Xpressorcist The Exorcism Simulator (@Xpressorcist) April 8, 2022

Simulateurs Improbables – Catégorie « La vraie vie en pas mieux »

Si votre came, c’est le simulateur pragmatique, nous avons exactement ce qu’il vous faut. Non, nous ne parlons de Car Dealearship Simulator, même si on sait que concessionnaire automobile ça vous rend tou·te·s tout chose.

Et non, il ne s’agit pas non plus de Barbershop Simulator VR, malgré la sensation de pouvoir que peut procurer la vibration d’une tondeuse à cheveux, et le plaisir sonore du cliquetis d’une paire de ciseaux.

Non, ce qu’il vous faut, c’est UPLOAD SIMULATOR ! Mais qu’est-ce donc là que cette pépite dont vous n’avez jamais entendu parler, nous demandez-vous. Une merveille de 80 MB, coûtant la modique somme de 3,29€, et qui vous ébranlera pour le restant de votre vie.

« Upload Simulator est un jeu qui consiste à télécharger et à envoyer des fichiers en échange de crédits et de réputation. Pour accélérer votre progression, vous pouvez acheter et mettre à niveau vos composants pour obtenir une vitesse de connexion et une taille de stockage encore plus élevées. » – Description sur la page Steam du jeu (parce que jamais deux sans trois)

Un jeu qui mériterait aussi le blase du « jeu le plus honnête 2022 » : tout est dans le titre.

Simulateurs Improbables – Catégorie « Les flics, c’est chic ! »

Vous avez aimé contrôler les vitesses des véhicules dans Police Radar, mais vous vous sentiez bridés par le nombre d’actions possibles (flasher/s’interposer/lancer une herse) ? Ça tombe bien, au milieu de nos simulateurs improbables, nous avons trouvé matraque à votre étui.

Laissez donc derrière vous le contrôle routier, venez plutôt manager les foules disruptives dans Riot Control. Armés d’un « vaste choix d’équipements de pacification des foules », à vous de doser votre réponse à l’agitation des manifestants.

« Endossez le rôle d’un agent de contrôle des émeutes et contrôlez une émeute. Vous pouvez soit traiter brutalement la foule, soit utiliser des options plus raisonnables. Déciderez-vous de soutenir une dictature naissante ? » – Vous devriez avoir compris d’où provient cette description maintenant.

Etant donné que vous avez également la possibilité d’appeler un tank pour apaiser les manifestants, nous imaginons que la dernière question de la description est purement rhétorique.

Simulateurs Improbables – Catégorie « Too Fast Too Furious In the Bous »

Au cas où vous ne le saviez pas, être chauffeur de bus c’est overcool. Et ces derniers mois, le bus a autant la cote à la télé que dans le JV : entre City Bus Driver Simulator et Asian Truck Simulator, vous aurez le choix. Mais le challenge qu’ils proposaient n’était probablement pas assez ardu pour vous.

Dans un monde paisible, c’est vrai, il est gratifiant d’amener des passagers à destination. Mais quand les incendies brûlent le monde, quand les tornades envoient voler le monde, et quand les ouragans inondent le monde, c’est une autre paire de chauffeurs qu’il nous faut !

Si vous êtes prêts à relever ces défis, lancez-vous sans réfléchir dans Bus World. Littéralement, laissez votre réflexion de côté.

Un jeu digne de Dominic Toretto et Brian O’Conner, mélangeant comme il se doit sens de la famille et honneur des chauffeurs pilotes.

Simulateurs Improbables – Catégorie « One more thing »

Avant de vous laisser, permettez-nous de vous partager deux coups de cœur, dont l’originalité pourra (cette fois-ci) vous toucher.

Commençons par évoquer Brewmaster : Beer Brewing Simulator, qui vous permettra de brasser des bières particulièrement savoureuses dont vous ne pourrez pas boire une goutte, à votre plus grand regret.

Un simulateur qui saura vous apaiser, à n’en point douter, malgré la frustration de ne pas pouvoir vous en abreuver.

Et parce que nous pouvons par parler de paix sans parler d’amour, finissons cet article avec une explosion de passion et l’incroyable Kaichu – The Kaiju Dating Sim.

« Kaichu est une simulation de rencontre sur le thème des kaiju ! Vous jouez le rôle de Gigachu, un gigantesque romantique à la recherche de l’amour. Rencontrez 6 autres kaiju éligibles et visitez 24 sites célèbres où Gigachu répondra à des questions de compatibilité difficiles pour décider du sort de votre relation. » – Une description qui envoie du love.

Dans cette période pour le moins compliquée et incertaine, ce sont indubitablement deux jeux qui nous veulent et nous feront du bien. Alors profitons-en, et prions ensemble pour un éventuel mashup des deux, parce que pourquoi pas.