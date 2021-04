Farming Simulator 22 – L’immersion à son paroxysme dans ce nouvel opus

Les joueurs en manque d’air frais et de verte campagne vont être aux anges car Giants Software revient vers nous pour nous parler de sa licence phare, Farming Simulator. Après un dernier opus grandement apprécié par les fans, bon nombre de joueurs attendaient avec impatience de découvrir ce qu’apporterait la prochaine version de leur simulateur de travaux agricoles préféré. C’est dans ce contexte que Farming Simulator 22 est annoncé avec pour objectif de repousser leurs limites en matière d’immersion pour le joueur.

Cela n’a rien pour d’étonnant pour les habitués de la série, les développeurs, qui s’auto-éditent pour la première fois, ont toujours eu à cœur d’offrir une expérience réaliste aux joueurs, tant par les activités in-game que par ses véhicules. Avec plus de 400 véhicules de 100 marques différentes on peut s’attendre à ce que leur travail soit fini sur ce domaine, mais les développeurs semblent vouloir encore dépasser leurs limites en améliorant leurs environnements. Notamment avec l’arrivée des cycles saisonniers qui est l’une des principales nouveautés de cet opus.

Les fermiers en herbe devront en effet composer avec les diverses saisons et leurs difficultés propres. Ainsi, il faudra par exemple déblayer la neige en hiver si vous souhaitez pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il y a fort à parier que certaines cultures ne seront donc pas disponibles durant certaines saisons, il faudra donc diversifier sa ferme au risque de se trouver sans le sou. L’apparition des saisons a aussi nécessité l’apparition de deux nouvelles cartes ainsi qu’une refonte de la carte alpine Erlengrat, afin de s’adapter à cette nouvelle fonctionnalité.

« Notre prochain titre sera un tournant dans l’histoire de la série et de notre entreprise. Nous nous sommes développés dans le but de nous auto-éditer et ainsi avoir un contrôle total sur nos produits » –Christian Ammann, PDG de GIANTS Software

Outre ces nouvelles fonctionnalités, Farming Simulator 22 va aussi se doter d’améliorations techniques tant dans son gameplay que dans ses graphismes. Il sera dorénavant possible de jouer en multijoueur jusqu’à 16 sur PC, et à 8 sur consoles, une option qui avait cruellement manqué sur Farming Simulator 20. En matière de graphismes, le jeu va profiter du nouveau moteur GIANTS Engine 9 afin de proposer diverses optimisations le tout sous DirectX 12. On peut donc s’attendre à la fois à un jeu plus beau mais aussi plus performant.

Ainsi pour les plus curieux d’entre vous, sachez que le jeu profitera d’une optimisation du multithreading, l’occlusion culling, l’anti aliasing temporaire, le tout afin de permettre une meilleure performance notamment pour l’affichage de texture en temps réel. Ces boosts sont notamment prévus pour faciliter l’emploi de mods et de contenus personnalisés qui représentent une pierre angulaire de cette licence.

Bien d’autres nouveautés sont aussi à prévoir dans Farming Simulator 22, il faudra donc rester aux aguets pour découvrir tout ce que le jeu va avoir à offrir. Prévu en fin d’année, ce prochain opus sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Mac et Stadia.