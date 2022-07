Les sports les plus connus du monde entier sont reproduits sous forme de jeux vidéo, à commencer par le très médiatisé football, mais aussi le basket et le baseball, sans oublier le football américain. Bien que n’étant pas au même niveau de popularité que les précédents, nous trouvons également le tennis, qui a inspiré les développeurs de diverses manières. Jouez au tennis autrement par ici. Dans cet article, nous vous présentons le top 3 des meilleurs jeux vidéo de tennis sur console.

1. Top Spin 4

Top Spin 4 mérite amplement le titre de meilleur jeu de tennis sur console, même si la version actuelle de cette simulation de tennis a déjà plus de onze ans et qu’aucun successeur n’est prévu. Lancé par 2K Czech en mars 2011, il est devenu une référence sur le marché. À l’époque, il semblait y avoir peu de place pour les « autres » jeux de tennis, mais le nouveau venu sur la plateforme Xbox a réussi à impressionner tout le monde avec un gameplay plus élaboré et réaliste.

Les effets sonores dynamiques tels que les applaudissements, les murmures et les interjections sont tout simplement impressionnants. Ce jeu de tennis divertissant a été publié dans des versions pour les consoles de jeu Xbox 360, PlayStation 3 et Wii. Les fans de cette grandiose simulation sportive attendent Top Spin 5 jusqu’à aujourd’hui. Les meilleurs joueurs sont présents, dont Federer et Nadal.

2. Virtua Tennis 4

Il est impossible d’évoquer les meilleurs jeux de tennis sur console sans mentionner l’un des jeux les plus appréciés et les plus joués de tous les temps. Oui, nous parlons bien de Virtua Tennis développé par SEGA. Par rapport à Top Spin, Virtua Tennis a toujours conservé un cadre de jeu plus proche de celui d’un jeu d’arcade, avec des personnages réalisant toutes sortes de coups simplement à l’aide de deux boutons. Il dispose d’un mode carrière incroyable et un gameplay simple qui n’a rien à envier aux jeux sur console. Virtua Tennis 4 est le dernier volet de la série à ce jour et est disponible entre autres sur PS3 et Xbox 360.

3. Wii Sports Tennis

Wii Sports a proposé une sélection réussie de mini-jeux de sport qui permettent de se divertir lors de soirées entre amis ou de fêtes. En outre, il a influencé l’ensemble du secteur des jeux vidéo pendant au moins une décennie et a permis de vendre des dizaines de millions de consoles. C’est d’ailleurs lui qui a fait connaître Nintendo comme jamais auparavant.

Les commandes étant simples, le joueur saura comment manier la raquette de tennis virtuelle en quelques secondes, sans avoir à se plonger dans un manuel. Jusqu’à quatre joueurs se livrent simultanément à des matchs de tennis passionnants. La télécommande Wii sert de raquette et enregistre, grâce à ses capteurs, la force, l’angle de frappe et l’effet de la balle.