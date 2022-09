Après l’industrie musicale, TikTok s’attaquerait au jeu vidéo

Avec ses 970 millions d’utilisateurs, TikTok est devenu LE réseau social par excellence. Devenu un outil formidable pour l’influence et le marketing numérique, le réseau est gourmand et ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Après l’industrie de la musique, le jeu vidéo ?

La musique prend une place très importante sur la plateforme à tel point qu’une tendance (« trend ») peut propulser sur le devant de la scène des artistes alors inconnus. Il est donc tout naturel pour la plateforme de vouloir se lancer dans l’industrie de la musique comme nous avons pu l’apprendre avec le dépôt du nom commercial « TikTok Music » par le groupe chinois ByteDance.

Mais le géant chinois ne souhaite pas seulement être le nouveau concurrent de Spotify, en effet, il compte explorer de nouveaux secteurs comme le jeu vidéo. Si d’autres plateformes de divertissement se lancent, non sans certaines difficultés dans ce projet à l’image de Netflix Gaming, l’objectif de TikTok est de varier ses services en termes de divertissements et ainsi faire de l’ombre aux concurrents en s’imposant dans plusieurs secteurs.

La plateforme a commencé à introduire discrètement une poignée de mini-jeux qui peuvent être rattachés à une vidéo ce qui permet à l’entreprise d’expérimenter et d’observer comment cela est perçu par sa communauté. Pour aller plus loin, TikTok réfléchirait à un format qui ne s’éloignerait pas de ce qui a fait sa renommée : des expériences courtes et amusantes qui invitent à scroller.

Si l’entreprise commence déjà à réfléchir sur son concept, son enthousiasme pourrait être rapidement refroidi du fait de la politique actuelle de la Chine. En effet, ByteDance est un groupe chinois et est donc soumis aux réglementations très sévères de la Chine par rapport aux jeux. La situation est telle que selon le South China Morning Post ByteDance aurait supprimé une centaine d’emplois affectés à son unité de jeux vidéo alors même que l’entreprise a fait l’acquisition de plusieurs studios.

Aucune entreprise n’échappe à la réglementation chinoise même si elle est susceptible de rapporter gros pour l’économie du pays, que ce soit miHoYo avec Genshin Impact, ByteDance ou d’autres, ils sont impuissants face à l’approbation du gouvernement chinois. Parfois, l’enthousiasme ne suffit pas et le chemin s’annonce très long.