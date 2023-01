Theatrhythm Final Bar Line – Les premières gammes en démo

On ne présente plus la licence Final Fantasy et ses nombreux spin-offs, car au fil du temps elle est devenue un incontournable de l’univers vidéoludique, proposant chaque année à ses voyageurs de faire le plein d’aventures. Du jeu mobile au cinéma en passant par les différentes générations de consoles, la licence Final Fantasy a su s’imposer sur le marché à maintes reprises. Mais alors que l’on attend impatiemment l’arrivée de Final Fantasy XVI en juin prochain, c’est le troisième volet d’une sous-licence bien connue de la franchise qui débarque.

En explorant mille et un genres, du jeu de course à la chasse aux monstres, Final Fantasy a désormais plus d’un tour dans son sac. C’est pourquoi les équipes de Square Enix ont décidé de revenir en rythme pour la mi-février avec le troisième opus de Theatrhythm Final Fantasy. En effet, c’est après avoir exploré le genre une première fois en 2012 avec la sortie de Theatrhythm Final Fantasy, puis une seconde fois en 2014 avec Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call, que les développeurs ont décidé de mettre une nouvelle fois la main à la pâte pour la production du troisième opus de la sous-licence rythmique. Nommé Theatrhythm Final Bar Line, le titre viendra fêter les 35 ans de la saga en musique.

Le jeu proposera pas moins de 385 musiques au cours de l’aventure, permettant aux joueurs de garder le rythme tout au long de leur périple. Ce nombre de musiques impressionnant ravira de toute évidence les fans mélomanes de la série. Et pour donner un avant-goût de ce que sera le jeu dans sa version complète, Square Enix lancera dès demain une version démo de son prochain jeu de rythme.

La version de démonstration de Theatrhythm Final Bar Line proposera un catalogue de 30 chansons. Voici la liste des musiques proposées au cours de la démo :

Theatrhythm Final Bar Line sortira le 16 février prochain sur PS4 et Switch. Alors en attendant le jeu complet lancez-vous dans la démo, et surtout, gardez le rythme !