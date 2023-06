The Witcher – Les fans souhaitent un bon rétablissement au doubleur de Geralt

Si les communautés des fans de jeux vidéo ont acquis une certaine notoriété, cette dernière décennie, en terme de toxicité et harcèlement, il est important de mettre en avant l’autre réalité, souvent passée sous silence dans les médias mainstream, qui est l’amour certain, et la bienveillance, des fans envers les personnes bien réelles derrière leurs jeux favoris.

On se souvient ainsi que la disparition de l’acteur Lance Reddick avait provoqué un grand émoi au sein de la communauté des fans de Destiny, les joueurs lui ayant alors rendu un hommage coordonné et mémorable. Cette fois, c’est Doug Cockle, l’acteur américain derrière le doublage de Geralt de Riv, dans la trilogie des jeux The Witcher de CD Projekt Red, qui bénéficie du soutien de milliers de joueurs. Doug Cockle a en effet révélé récemment être atteint d’un cancer de la prostate, et l’avoir découvert totalement par hasard :

« Je n’en avait pas la moindre idée. Vérification de routine et boum… j’ai un cancer complet de la prostate. Le traitement est en cours, et pour l’instant, tout semble bien se passer. Les hommes de plus de 50 ans… faîtes un test PSA (ndlr, un test de dépistage de cancer)…juste au cas où . »

Il renvoie par ailleurs, dans son tweet, à l’organisme britannique de sensibilisation aux tests de dépistage des cancers. Il est en effet primordial de se faire dépister le plus tôt possible, dans la mesure où les chances de guérison, ou de survie, sont considérablement plus élevées si le cancer est découvert assez tôt. De notre côté, nous ne pouvons qu’inviter nos lecteurs à prendre le temps de lire cette page de prévention de l’institut national du cancer, une agence d’État dédiée à cette thématique.

De nombreux messages de soutien lui ont été envoyés en réponse à son tweet, de même que les threads reprenant la nouvelle sur Reddit cumulent des milliers d’upvotes et de nombreux commentaires bienveillants ; pas seulement sur le subreddit dédié à la saga en tant que franchise, ou à celui des jeux The Witcher, mais également des subreddits plus généralistes, tel celui de la PS5, ou encore celui des jeux PC. Nous-mêmes, à notre tour, lui souhaitons un prompt rétablissement.