Destiny 2 – vagues d’hommages après le décès de Lance Reddick

C’est une bien triste nouvelle qui a frappé le monde de la pop culture : l’acteur Lance Reddick est décédé le 17 Mars 2023. Connu pour ses rôles de figures d’autorité, il s’était illustré dans de nombreux domaines, dont le jeu vidéo. De nombreux hommages lui sont rendus à travers divers médias.

Notamment, il donne vie aux personnages de Charon dans la saga des John Wick et Cedric Daniels dans la série The Wire. Pour ce qui est du jeu vidéo, il offre sa voix au commandant Zavala dans Destiny 2 et à Sylens dans la série des jeux Horizon.

C’est avec le plus grand respect que divers hommages lui sont rendus. Parmi les communiqués de divers studios ayant travaillé avec l’acteur, ce sont également les joueurs, les spectateurs des licences sur lesquelles Lance Reddick s’est illustré, qui ressentent le besoin de s’exprimer. L’une des plateformes les plus utilisées pour ces hommages est Destiny 2 lui-même.

De nombreuses captures d’écrans de joueurs rendant visite au commandant Zavala dans sa tour circulent sur les réseaux sociaux, accompagnées de témoignages et commentaires. Ce rôle aura particulièrement marqué les joueurs de la licence : parmi les trois personnages les plus populaires, Zavala et Lance Reddick sont les seuls à être resté du début de Destiny 2 jusqu’à maintenant. La doubleuse de Ikora Rey, l’ancienne protégée d’Osiris, a été changée en 2021, et Cayde-6 a été tué en 2018, dans l’extension Destiny 2 Renégats.

Ainsi, pour beaucoup de joueurs, Zavala, et par extension la voix de Lance Reddick, était une des constantes majeures du jeu. Lorsqu’on pense au deuil, on pense d’abord tout naturellement, et à raison, aux proches du défunt. Pour autant, le phénomène de relation parasociale, une relation inégale, où un fan investi de l’énergie émotionnelle, de l’intérêt et du temps pour une personnalité, qui n’a souvent pas conscience de l’existence des personnes engagés dans cette relation en sens unique, permet de comprendre pourquoi tant de personnes sont touchées par le décès de Lance Reddick.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce genre d’hommage a lieu dans le jeu vidéo. On pourrait même dire que c’est quelque chose de récurrent : qu’il s’agisse de figures publiques, comme Lance Reddick, ou de communautés de joueurs qui perdent un de leur membres de manière tragique. Depuis que les jeux sont devenus vecteurs de communauté, il est logique que des liens se soient tissés, et qu’on y observe un mimétisme des communautés formées dans le monde réel.

Chaque perte est différente, et chacun effectue son deuil à sa manière. Cependant, il y a un point sur lequel les spécialistes s’accordent : la présence du groupe, de la communauté est extrêmement important dans ce processus. Il parait alors logique que ce comportement se traduise également sur les groupes de joueurs, qui prennent collectivement des actions commémoratives.

En effet, Lance Reddick n’est pas le premier à qui des joueurs rendent massivement hommage sur un jeu en ligne : au plus récent, on peut par exemple aux hommages rendus à Kentaro Miura, auteur du manga Berserk décédé le 20 mai 2021, sur le jeu Final Fantasy XIV. Des joueurs s’alignaient alors en d’incroyables files, avec leurs personnages costumés avec des tenues et des armes rappelant le protagoniste de l’oeuvre principale de l’artiste.

Le jeu apparait alors comme un vecteur social, qui aide les joueurs à réguler leurs émotions. On voit souvent la notion d’exutoire du jeu vidéo dans les commentaires médisants quant à une potentielle cause de caractères violents chez les joueurs. Ici, c’est tout l’inverse : cette manière, qu’ont acquis certains joueurs, de rendre hommage de manière spontanée à des figures publiques ou des amis décédés, est bien la preuve que le jeu vidéo en ligne peut avoir un impact extrêmement positif sur l’état psychologique des joueurs, en leur permettant de prendre contact avec d’autres joueurs pour créer des communautés.