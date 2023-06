The Old Republic – Bioware pourrait très bientôt passer la main

Cela fait pratiquement 12 années (c’était en 2011) que Star Wars: The Old Republic a été mis en place. Ce qui est assez honorable pour le MMORPG passé free-to-play en 2012, mais, après tant d’années de bons et loyaux services, le titre pourrait très bientôt subir un changement de taille. En effet, il y a peu IGN venait vers les lecteurs pour les informer d’une possible passation du développement à un autre studio que Bioware. Des propos qui ont été confirmés par EA.

Bioware, c’est fini ?

On devra attendre encore un peu de temps avant de voir où cela aboutira, mais EA a entamé des discussions pour confier le développement de son jeu à Broadsword, un studio apparemment spécialisé dans la gestion de communauté en ligne, lequel est notamment dirigé par l’ancien vice-président de Bioware Rob Denton. Et si cela se fait, il y aura ainsi un transfert d’une partie du personnel s’occupant actuellement de The Old Republic.

Sur les 70 à 80 employés mobilisés, seule la moitié sera concernée. Pour le reste, deux possibilités s’offriront à eux : soit ils seront dispatchés dans d’autre équipes de l’entreprise, soit ils seront licenciés.

« Près de 12 ans après son lancement, Star Wars : The Old Republic reste un succès et continue de faire grandir sa communauté dévouée et passionnée. Nous sommes très fiers du travail accompli par l’équipe, et l’avenir du jeu et de la communauté reste très prometteur. Nous évaluons actuellement les moyens de donner au jeu et à l’équipe les meilleures chances de se développer et d’évoluer, ce qui inclut des conversations avec Broadsword, un studio spécialisé dans la création d’expériences en ligne axées sur la communauté. Notre objectif est de faire ce qu’il y a de mieux pour le jeu et ses joueurs. »

Electronic Arts le dit donc : même si Bioware ne pilote plus le projet, cela ne veut pas forcément dire qu’il y a un désintérêt vis-à-vis du jeu. C’est même le contraire. Consciente d’avoir à ses côtés une communauté active, la société ne compte pas l’abandonner, promettant ainsi de faire au mieux pour fournir la meilleure expérience. Mais alors pourquoi Bioware ne continuerait-il pas à s’en occuper ? Eh bien, la réponse semble couler de source. D’autres projets retiennent évidemment le studio. Il y a d’une part le nouveau Dragon Age et puis de l’autre le prochain Mass Effect, lesquels nécessitent sans l’ombre d’un doute toutes les ressources à leur disposition.

Cette préoccupation d’EA pourrait être quelque peu révélatrice quant aux développements des deux titres sus-mentionnés. Seulement, difficile de croire que l’on entendra des nouvelles de si tôt à leur propos. En fait, c’est surtout vrai pour le futur Mass Effect. Dragon Age Dreadwolf, lui, devrait normalement être montré dans pas trop longtemps, et pourquoi pas, dès cet été au cours des événements estivaux prévus, dont le très prochain Summer Game Fest orchestré par Geoff Keighley.