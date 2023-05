Amazon Games planche (à nouveau) sur un MMO Seigneur des Anneaux

En 2019, la division jeu vidéo d’Amazon avait annoncé s’être lancée dans le développement d’un MMORPG inspiré de l’univers du Seigneur des Anneaux. Le rêve avait été de courte durée, puisqu’une dissension avec le géant chinois Tencent qui venait de racheter le studio partenaire du projet avait coupé court à celui-ci en 2021. Il semblerait néanmoins qu’il ait donné lieu à quelques regrets puisqu’il vient d’être ressorti des tiroirs. Ainsi, en vertu d’un accord conclu avec Embrace Group, qui détient les droits d’adaptation vidéoludique de la licence, Amazon Games a réaffirmé son intention de développer un MMORPG Seigneur des Anneaux. Christoph Hartmann, le vice-président d’Amazon Games, s’est ainsi exprimé en ces termes :

« Offrir aux joueurs une nouvelle proposition autour du Seigneur des Anneaux était une ambition de longue date pour notre équipe, et nous sommes honorés et reconnaissants que Middle-earth Enterprises nous confie ce monde iconique. Nous sommes aussi ravis de poursuivre notre relation avec Embracer Group à la suite de notre association autour de Tomb Raider l’année dernière, puisqu’ils se sont avérés être d’excellents collaborateurs. »

En fin de compte, il se pourrait que ce délai dans la concrétisation de ce désir n’ait pas que des conséquences négatives. En effet, l’annonce initiale du développement d’un MMO Seigneur des Anneaux en 2019 avait de quoi laisser sceptique, puisqu’à l’époque Amazon n’avait pas encore fait ses preuves dans le domaine du jeu vidéo, n’ayant jusqu’alors officié que sur des jeux mobiles peu remarqués. Même si la force de frappe de l’entreprise ne laissait aucun doute quant à sa capacité à financer la production et l’édition du jeu, et bien qu’elle ait fait appel pour l’occasion à des vétérans de l’industrie, il était permis de s’inquiéter de la qualité du résultat, qui représentait pour elle une montée en grade conséquente.

Aujourd’hui, néanmoins, Amazon Games a pris du galon, en particulier avec la sortie en 2021 de son MMO New World : c’est d’ailleurs à l’équipe de celui-ci qu’est désormais confié le développement du jeu Seigneur des Anneaux. Entre-temps, la société a également édité un autre MMO, Lost Ark (développé par Smilegate RPG), ainsi que confirmé son engagement sur deux autres titres du genre à venir : Blue Protocol, avec Bandai Namco, ainsi que Throne and Liberty avec NCSoft. C’est donc désormais au sein d’une véritable ligne éditoriale, résolument tournée vers le jeu en ligne, que ce nouveau projet vient s’inscrire.

On peut d’ailleurs parler doublement de ligne éditoriale, puisque du côté de ses productions audiovisuelles, Amazon Studios a sorti l’année dernière la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Il faut noter que les deux œuvres n’ont d’autre lien que leur appartenance à une même franchise, et ne découlent sans doute pas d’une stratégie unifiée entre les différentes filiales du géant américain. Néanmoins, leur concomitance est le marqueur d’une appétence toujours vive pour le monde inventé par J.R.R Tolkien, que ne fait que confirmer la sortie imminente de The Lord of the Rings: Gollum, édité quant à lui par Daedalic Entertainment et Nacon.