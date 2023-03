The Lord of the Rings: Gollum – Un échec programmé ?

Finalement, la sombre créature obsédée par le terrible anneau de pouvoir ne tardera pas à repartir à l’aventure. Et ce n’est pas trop tôt… À vrai dire, plus le temps passait et plus on commençait à douter de sa venue. C’est que le jeu, annoncé en 2019, a connu diverses fortunes. Souvenons-nous, par exemple, de son report de l’année dernière : alors qu’il devait paraître en septembre 2022, The Lord of The Ring: Gollum a dû être déplacé à une date indéterminée. Mais voilà donc que cette incertitude prend fin avec l’annonce de Deadalic et Nacon qui arrêtent aujourd’hui la date de sortie de leur titre (qui s’inspire des romans et non pas de la transposition cinématographique) au 25 mai prochain.

Le début des soucis ?

Cependant, il est difficile d’être serein à l’idée de sa sortie. Quels ne sont pas, en effet, les doutes que l’on se fait à son sujet. En fait, plus que des doutes, c’est plutôt la quasi-certitude de l’échec qui nous habite. Car oui, si l’on se réfère au peu de choses que l’on a vues jusqu’à présent, on ne peut certainement pas être emballé. Certes, depuis la dernière publication de juillet 2022, un peu d’eau a coulé sous les ponts , et théoriquement, les développeurs ont pu bénéficier de temps supplémentaire pour améliorer un peu la formule. Toutefois, pas sûr que cela ait suffi pour relever une expérience qui se présentait comme plate. On a beau nous faire des promesses, quant à la représentation fidèle de l’univers de Tolkien notamment, on ne pourra pas nous enlever l’impression d’être face à un jeu très limité dans son concept.

Il est vrai que la franchise Le Seigneur de Anneaux a sans aucun doute du potentiel pour réussir dans le monde vidéoludique. D’ailleurs, on nous l’a largement prouvé dans le passé avec des titres tels que La Terre du Milieu: L’ombre du Mordor ou sa suite, L’ombre de la Guerre, globalement bien accueillis. Seulement, ici, avec la proposition de Deadalic, c’est un peu différent puisqu’on nous propulsera dans la peau d’un personnage qui n’a peut-être pas grand-chose de très satisfaisant à fournir. Et plutôt que de l’amusement, c’est l’ennui qui se projette face à nous. La dernière vidéo de gameplay qui vient tout juste de paraître, au même moment que la révélation de la date, ne pourra que difficilement nous convaincre du contraire.

Le joueur n’est réduit qu’à avancer, esquiver le danger, grimper et à faire d’autres actions qui, à première vue, semblent peu passionnantes. En réalité, on a moins l’impression d’être en présence d’un jeu d’aventure que d’une sorte de simulation que l’on nommerait sans mal « vis ma vie de Gollum ». Rien de bien réjouissant, en somme… Du moins, on a du mal à penser que sur le long terme, le titre puisse garder l’intérêt de son public, d’autant que le cheminement qui se présente à nous a l’air d’être ponctué de paysages qui ne se démarquent que par leur vide. Et puis, il y a aussi le desing de nos personnages qui laissera plus que songeur.

Mais bon, inutile de répandre davantage de mauvaises paroles et accordons-lui le bénéfice du doute. Et, qui sait, il est bien possible qu’il réussisse à nous surprendre agréablement. Tant que le jeu n’est pas sorti, l’espoir est permis, non ? En tout cas, une chose est sûre, Deadalic ne choisit assurément pas la facilité et ne peut être que féliciter pour sa prise de risque.