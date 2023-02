The Last of Us Part 1 – Les joueurs PC font face à un imprévu

Sorti au début du mois de septembre 2022 en exclusivité sur PlayStation 5, The Last of Us Part 1 avait ensuite pris rendez-vous sur PC pour le 3 mars prochain. Cependant, cette échéance n’est aujourd’hui plus d’actualité et le public qui l’attend devra malheureusement attendre encore un peu.

Un report est toujours une mauvaise nouvelle pour le joueur impatient. Toutefois, dans notre cas, il n’y a rien de grave : le titre de Naugthy Dog ne retarde sa parution initiale que de quelques jours seulement. Et donc, au lieu de sortir au début du mois, comme prévu, il ne montrera le bout de son nez qu’à partir du 28 mars 2023. Une décision qui, comme nous l’indique le communiqué publié sur Twitter, semble avoir été prise dans l’intention de livrer un portage dans un état digne de fournir une expérience des plus appréciables.

« Nous voulons donc nous assurer que les débuts de The Last of Us Part I sur PC se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Ces quelques semaines supplémentaires nous permettront de nous assurer que cette version de The Last of Us est à la hauteur de vos, et de nos, exigences. […] Nous sommes très enthousiastes à l’idée de porter The Last of Us Part I sur une nouvelle plateforme, de toucher les joueurs, nouveaux et anciens, avec l’inoubliable histoire de survie de Joel et Ellie, et nous espérons que vous continuerez à attendre avec impatience sa sortie sur PC le 28 mars. »

En sortant au jour nouvellement indiqué, le remake arrivera alors dans les pas de la série qui, elle, aura déjà pris fin, et ce, depuis le 12 mars. Serait-ce alors plus pour cette raison, de vouloir succéder l’adaptation made in HBO, que Naughty Dog a statué sur un report ? Chacun ira de sa propre spéculation. En tout cas, une chose est sûre : le studio, papa des Uncharted, est fier du succès rencontré par cette transposition. Car oui, le public semble plus que satisfait, même si quelques mécontentements ont émaillé la diffusion du troisième et dernier épisode en date, pour les raisons rapportées dans l’article adéquat.

Avec cette prochaine venue sur Steam et l’Epic Games Store, The Last of Us Part 1 continuera d’accomplir les ambitions de Sony qui souhaite jouer un rôle plus important sur PC et rejoindra ainsi tout un catalogue de hits qui l’aura déjà précédé comprenant des titres tels que God of War, Uncharted: Legacy of Thieves Collection ou encore celui qui doit s’amener dans quelques jours (le 15 février) : Returnal.