Un premier trailer de gameplay pour The Invicible

On aime à l’imaginer comme la prochaine sensation polonaise, et les premiers images ne nous déçoivent pas. Starward Industries vient en effet de publier un trailer nous montrant quelques minutes de gameplay pour son jeu de science-fiction The Invincible.

Developpé sous Unreal Engine 5, le jeu a des aires de AAA, avec un certain photoréalisme, même si on n’échappe pas aux soucis habituels comme les angles trop visibles sur certains modèles arrondis. En vue à la première personne, l’interface est épurée et n’affiche aucun HUD. Côté gameplay, il semble qu’on se dirige vers un jeu à la Ubi, avec des points à rallier et des tâches à accomplir qui s’affichent au fur et à mesure. On espère que les marquages à l’écran ne seront pas trop pénibles…

Mais le point qui nous a particulièrement plu dans cette démo, c’est la proximité avec le roman dont il est tiré. The Invincible est en effet une adaptation du roman du même nom, signé de Stanislaw Lem, par ailleurs auteur du fameux Solaris (devenu un film culte d’Andrei Tarkowski en 1972, puis a nouveau adapté par Steven Sorderbergh en 2002).

« Quand la plupart d’entre nous étions adolescents, Lem nous a livré une vision du futur qui semblait surréaliste. Et en tant que lecteur, je ne pouvais pas imaginer le monde de The Invicible plus tangible que celui que nous montrons dans le jeu. En tant qu’éditeur polonais dont la mission est de présenter un divertissement qui ait du sens, nous ne pouvions passer à côté de l’opportunité de prendre un jeu basé sur cette part si importante de la culture polonaise que représente le livre de Lem » – Marek Ziemak, de 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) qui publiera le jeu.

The Invincible raconte la mission de sauvetage que vient effectuer le vaisseau, The Invicible, sur une planète déserte où une mission scientifique semble avoir disparue. Sur place, elle y découvrira une faune et une flore étonnante, où la technologie semble s’être développée toute seule pour remplacer le vivant.

Après The Anacruisis et American Arcadia, l’un des quelques titres qui nous avait tapé dans l’œil lors de la soirée d’ouverture du Summer Game Fest, The Invincible vient à son tour s’afficher dans cette esthétique rétro-futuriste teintée de 70’s très à la mode. Le roman imagine en effet un mode qui se serait développé technologiquement au point de pouvoir voyager dans l’espace, mais sans ordinateurs.

The Invincible sortira quelque part en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.