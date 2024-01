The Day Before – Fntastic n’a pas dit son dernier mot

L’échec (et on pèse nos mots) de The Day Before a assurément été une énorme déception, tant pour les joueurs que pour son développeur, Fntastic. Décrit comme un jeu extraordinaire avec d’autres adjectifs élogieux, le titre avait de quoi faire rêver. Mais, contrairement au destin qu’on lui voulait, la réalité fut bien plus sombre pour le studio, qui a ainsi été précipité vers sa fin. Une fin très rapide (soit 4 jours après le lancement) à laquelle Fntastic a visiblement un commentaire à partager.

Avant même sa sortie (en accès anticipé) du 7 décembre 2023, The Day Before inquiétait déjà la communauté du fait des ces multiples reports. Des reports qui, paradoxalement, avaient continué de titiller l’attente, jusqu’à placer le jeu dans de nombreuses whishlist. Cependant, bien que l’on pouvait l’espérer, le miracle n’a pas eu lieu. Pis, les retours étaient tels qu’ils ont débouché à des remboursements et à la mise à mort du titre, les serveurs venant de fermer leurs portes le 22 janvier dernier.

À l’occasion de cette fermeture, Fntastic s’est servi de X pour donner sa version sur ce qu’on lui a allégué en décembre dernier. C’est que l’on prête en effet au studio des faits peu glorieux à l’instar d’avoir manipulé les investisseurs pour obtenir des fonds ou encore des conditions de travail très limites. Des accusations qui sont évidemment fausses si l’on en croit donc le dernier mot laissé qui s’emploie dès lors à les réfuter.

En réalité, selon les propos émis par Fntastic, le studio aurait fait les frais d’une « campagne de haine » instillée par des blogueurs mal attentionnés et influenceurs qui auraient ainsi tenu des propos mensongers à l’endroit de leur création. Ce serait en effet leurs interventions qui auraient fait passer The Day Before pour un jeu qu’il n’est pas, et ce, dans la finalités de faire un buzz bénéfique pour leur propre profit.

« Certains blogueurs ont gagné beaucoup d’argent en créant de faux contenus avec des titres énormes dès le début pour gagner des vues et des adeptes, en exploitant le manque d’informations sur le développement du jeu. Leurs actions ont déclenché une ruée vers l’or parmi les créateurs de contenu en raison de la popularité du jeu avant sa sortie. »

Et cela, ce n’est pas le studio qui l’invente de toutes pièces. Il affirme être en quelque sorte le messager d’une poignée de joueurs leur ayant fait parvenir leur soutien et leur témoignages corroborant les dires rapportés ci-dessous. D’ailleurs, pour montrer que cette ferveur existe bel et bien, Fntastic n’est pas avare en exemple.

De fait, selon leur argumentaire, le jeu susciterait encore les convoitise et se vendrait ainsi à prix d’or (soit 200 dollars) sur le marché noir. Des mods seraient créés pour continuer à faire vivre le jeu et une pétition aurait même été lancée afin de sortir le jeu du néant dans lequel il a précipitamment été plongé.

Ainsi, le studio se pose en victime d’une espèce de machination créée dans le but de le faire couler. Ce qui est certain, c’est que cette action apparaîtra surtout comme de la mauvaise foi. Une mauvaise foi qui empêche ainsi Fnstastic de lâcher les armes, lequel promet par là un retour. En tout cas, une chose est sûre, l’entreprise n’est pas prête à disparaître et à assumer la responsabilité de son échec, qui est plutôt vu par la plupart comme une arnaque éhontée.