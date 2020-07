The Dark Pictures: Little Hope dévoile date de sortie et édition collector

Après un report causé par le maudit virus, le prochain chapitre de l’horrifique saga signée Supermassive Games révèle sa date de sortie, ainsi que ses différentes éditions et bonus de précommande. The Dark Pictures: Little Hope est attendu le 30 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, pour Halloween donc. Un trailer inédit accompagne cette information, on vous laisse dès maintenant le visionner pour vous mettre dans l’ambiance…

“C’est un raccourci”. Nous l’avons tous entendu des dizaines de fois. Bien souvent, des catastrophes s’enchaînent à la suite de cette simple phrase, surtout dans les films d’horreur. The Dark Pictures: Little Hope n’échappe pas à la règle. Il fait nuit noire et à la suite d’un accident, un groupe (quatre étudiants et leur professeur) se retrouve aux portes d’une étrange bourgade nommée Silent Hi Little Hope. Très vite, ils vont s’apercevoir qu’un mal étrange règne en ces lieux et qu’il faudra agir vite et bien pour survivre.

Le concept ne change pas, il faudra faire des choix, et des bons pour tenter de sortir vivant de cette funeste aventure. The Dark Pictures Anthology: Little Hope proposera trois modes de jeu différents. Le premier est le classique mode solo, les deux autres sont multijoueur. D’un côté, nous avons le mode histoire partagé (à deux joueurs en ligne), de l’autre, le mode soirée cinéma (jusqu’à 5 joueurs hors ligne). En d’autres termes, tout est pensé pour vivre cette expérience à plusieurs.

Le jeu sera proposé en trois éditions distincts :

L’édition standard avec le jeu (encore heureux) L’édition limitée inclue les jeux Little Hope & Man of Medan, une carte du monde de l’anthologie The Dark Pictures, deux pins exclusifs et un steelbook de 4 disques L’édition collector comprend l’ensemble d’édition limitée avec une boîte collector et une réplique de la poupée Mary de 1692. Il est à préciser que cette édition est uniquement disponible sur le site de Bandai Namco Entertainment Europe.

Sachez que si vous précommandez le jeu, vous aurez accès au Curator’s Cut (scènes inédites jouables avec des personnages, des choix et des conséquences différentes). Ce dernier sera disponible pour tous les autres trois mois après la sortie du jeu. Voilà qui promet un effrayant Halloween, non ?