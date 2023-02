Tetris, le film – Aussi inattendu que séduisant (comme le jeu ?)

Même si elles tendent à donner des bons films ces derniers temps, les adaptations cinématographiques de jeux vidéo trainent une sale réputation. Et ce n’est pas le film Pixels (2015), pourtant basé sur un très bon court-métrage, qui nous fera changer d’avis. C’est en ayant en tête le nanar de Chris Colombus que nous avions accueilli plutôt froidement la nouvelle d’un film adapté de la licence Tetris. Nous avions tort.

La bande-annonce publiée tout récemment révèle en effet tout le potentiel d’un tel film. Nous en avions parlé lors de la critique de la B.D. Tetris, Jouer le jeu, de Box Brown, le puzzle game mythique a accompagné une grande partie de l’histoire moderne, et notamment la guerre froide et la fin de l’union soviétique.

C’est cet angle qu’a choisi de raconter Tetris, le film, se basant non pas sur le jeu (c’eut été crétin, mais on sait Hollywood capable de tout…) mais sur son histoire, et notamment celle, rocambolesque, de sa distribution, qui comprend des éléments d’espionnage international ou d’arnaque au niveau industriel !

Taron Egerton (Kingsman, Rocketman) tiendra le rôle de Henk Rogers, l’homme qui réussit à vendre les droits de Tetris à Nintendo. On le verra ainsi franchir le Rideau de Fer et avoir affaire aux gradés du KGB, découvrir avant qu’elle ne soit révélée au monde cette machine incroyable que fut… le Game Boy (dans une scène qu’on aperçoit quelques secondes dans la bande annonce, mais qui promet d’être grandiose !), et s’adresser directement à l’effrayant Hiroshi Yamauchi, Président de Nintendo d’alors.

Avec des décors et des looks on ne peut plus années 80, et le morceau kitchissime mais toujours aussi efficace de Europe, The Final Countdown, la bande annonce de Tetris, le film, se place à la fois du côté d’Argo (Ben Affleck, 2012) et de l’excellente série télé Halt and Catch Fire (2014, malheureusement absente des plateformes de streaming). Vous l’aurez compris, elle nous a convaincu ! Tetris, le film, de John S. Baird, sortira le 31 mars prochain sur Apple TV.