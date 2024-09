Treize ans après le dernier opus et près de quarante ans après sa création, la mythique licence de jeu de courses automobile Test Drive est de retour avec Test Drive Unlimited: Solar Crown. Pour l’occasion, direction l’île de Hong Kong avec aux manettes un duo développeur/éditeur 100% français, composé du studio Kylotonn et de Nacon.

Problème, et pas des moindres, la concurrence s’est bien développée depuis les ballades à Ibiza de Test Drive Unlimited 2. La licence Forza Horizon ne cesse de progresser et quelques bons épisodes de Need for Speed et de The Crew ont également su tirer leur épingle du jeu dans le domaine des jeux automobiles en monde ouvert. Alors, Test Drive Unlimited: Solar Crown a-t-il encore quelque chose à apporter au débat ? Et peut-il remonter sur un trône laissé depuis longtemps à des jeux que la licence a pourtant inspiré ?

(Test de Test Drive Unlimited: Solar Crown réalisé sur Playstation 5 à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Test Drive Limited

On aurait aimé ne pas avoir à en parler, mais malheureusement, notre expérience Test Drive Unlimited: Solar Crown a été émaillée par de gros désagréments techniques qui ont forcément biaisé notre avis. Durant plusieurs jours, nous n’avons pu accéder aux serveurs dans de bonnes conditions, ou avons été déconnectés en plein milieu de certaines courses. Des moments pas forcément agréables surtout lorsque le jeu demande obligatoirement d’être en ligne pour jouer. Un modèle discutable mais concentrons nous maintenant sur le jeu, en espérant que ces aléas ne soit qu’un lointain souvenir pour les futurs joueurs.

Bienvenue à Hong Kong. Vous êtes attendus pour participer au Solar Crown, une compétition automobile élitiste dans les rues de la ville et les campagnes alentours. Après avoir sélectionné votre premier véhicule parmi trois starters (eh oui, Pokémon fait des émules même dans le monde des simulations automobiles), vous voilà lâché dans la nature, à la découverte des lieux emblématiques de l’île, fidèlement représentée à l’échelle 1.1. Objectif: gagner en réputation volant en mains pour accéder à la compétition finale.

D’entrée, même avec un bolide loin d’être le plus puissant que vous piloterez, les sensations sont bonnes. On prend vite le pli de la conduite à gauche, ou plutôt, on s’en fiche très vite pour partir à contre-sens à toute allure à la recherche de nos premiers défis. Si les voitures donnent majoritairement une impression de lourdeur à l’accélération, à pleine vitesse, le ressenti est très bon, et on prend du plaisir à déambuler dans les quatorze districts de Hong Kong à la recherche des malheureusement trop peu nombreux points d’intérêt de la gigantesque carte.

Rapidement toutefois, la ville, bien que parfaitement modélisée, manque cruellement de vie. Aucune présence humaine extérieure, et surtout trop peu de circulation pour une métropole censée abriter plus de sept millions d’habitants. On regrettera également que l’aventure ne nous ait pas plus amené à la rencontre des lieux emblématiques de la ville, par des cinématiques ou des missions spéciales.

Au final, elle aurait tout aussi bien pu être créée de toute pièces tant on lui donne peu d’importance dans le scénario. Peu d’endroits nous ont marqué, et c’est dommage de ne pas avoir mis l’écrin qu’est Hong Kong plus en avant, surtout après un tel travail de modélisation. Vite, fini l’exploration, il est temps d’affronter la compétition, le terrain d’expression du talent et de l’adrénaline.

Sans maîtrise, la puissance n’est rien

En progressant dans l’histoire de Test Drive Unlimited: Solar Crown, vous débloquerez l’achat de nouveaux types de véhicules vous permettant de participer à diverses courses. Et entre les différents modes proposés, de belles heures de jeu s’offrent à vous.

Honnêtement, même si les graphismes sont loin d’être au top pour un jeu de 2024, ça fonctionne. Surtout, ça fait plaisir de voir un jeu de voiture qui ne nous prend pas par la main. Car passées les premières courses, chacune sera ensuite un vrai défi, et il ne faudra pas hésiter à passer à l’atelier pour faire progresser vos véhicules si vous souhaitez exister dans la jungle Solar Crown.

Contrairement à un Forza Horizon 5, avec qui la comparaison s’est petit à petit s’avérée inévitable, on a adoré tout ce qui touchait à la gestion des collisions. Si les dégâts visuels sur la voiture sont quasi invisibles, enlevant une grande part de réalisme au titre, chaque collision avec un concurrent ou un élément du décor entraine une réelle perte de vitesse, nous obligeant à une vraie maitrise de nos trajectoires et de nos freinages. Et la moindre erreur se paye cash, car l’IA est sans pitié. Si vous partez à la faute, il vous sera bien difficile de monter sur la plus haute marche du podium et d’amasser des gains.

Car dans l’univers Test Drive Unlimited, pas de cadeau. Aucun véhicule parmi la centaine proposée ne vous sera offert, et c’est grâce à vos exploits et votre réputation que vous pourrez peut-être vous offrir les bolides les plus puissants ou les plus adaptés à vos prochaines courses.

Si au départ, le sentiment de se battre pour progresser est gratifiant, on se rend rapidement compte que le prix des véhicules est démesuré par rapport aux gains amassés lors des courses, et le plaisir de jeu en prend un sacré coup. Pour atteindre certaines sommes nécessaires à l’achat de voitures, nous avons du répéter plusieurs fois les mêmes courses ou repasser par les mêmes radars. Un peu ennuyeux à la longue.

Le multijoueur qui divise

Mais pour se démarquer de la multitude de jeu de courses automobile, il faut se démarquer. Et c’est par son aspect communautaire et multijoueur que Test Drive Unlimited: Solar Crown prend le plus de risques et tenter de marquer sa modernité. L’opus précédent Test Drive Unlimited 2 proposait déjà un mode « social » en ligne, une grande rareté pour l’époque, mais le nouveau venu va encore plus loin. Concluant ou non ?

C’est au Solar Hotel, le seul lieu complètement inventé du jeu que se passe la première partie de l’aventure communautaire. C’est aussi le lieu d’apparition de votre avatar à chaque chargement de partie. Ici, vous aurez accès à votre chambre, permettant une personnalisation physique, et au grand hall, lieu de rencontres avec d’autres joueurs présents en ligne et en attente de duel. Si l’idée d’un hub central est maligne, difficile toutefois de se prendre de passion pour toute la partie avatar tant la modélisation et les mouvements sont datés.

Mais ce n’est réellement qu’après quelques heures de jeu que la dimension multijoueur du titre se dévoile. Remportez (plutôt facilement) vos premières courses, visitez un peu l’île pour gagner de la réputation, et le Solar Crown s’ouvrira petit à petit à vous. Deux clans, les Streets, proche de la rue et des classes du bas, et les Sharps, bling-bling et élitiste vont vous faire de l’oeil. Vers lequel vous dirigerez-vous ?

Votre choix lancera enfin le vrai Test Drive Unlimited: Solar Crown. Ou du moins celui dont rêvait sans doute les développeurs. Mais la promesse d’une expérience multijoueur originale et unique est loin d’être tenue et fait rapidement l’effet d’un pétard mouillé. Tout cet aspect du jeu nous est apparu totalement brouillon, quelquefois même opaque, et surtout aussi vide de population que le reste de l’aventure.

Après plusieurs longues minutes d’attente d’adversaires réels pour certaines courses, nous avons régulièrement dû nous résoudre à affronter uniquement contre des véhicules controlés par l’IA. La majorité du scénario étant basé sur la rivalité entre les deux clans, on aurait aimé pouvoir en découdre un peu plus avec de vrais représentants du camp antagoniste. Mais ils se sont fait très rares.

La palme revient sans aucun doute aux courses classées, permettant normalement d’évoluer dans le Solar Crown en remportant des duels sur circuit contre d’autres joueurs. C’est bien simple, nous n’avons pu participer qu’à deux de ces courses en quelques heures. Peut-être avons nous simplement été malchanceux, mais lorsque une grande partie de la narration du jeu tourne autour de la progression dans la hiérarchie Solar Crown, ça fait quand même un peu tâche.

Rendons à César ce qui lui appartient. Si les jeux de courses en monde ouvert ou semi-ouvert sont devenus légions, la licence Test Drive Unlimited y est pour beaucoup. Mais alors que la concurrence s’en est largement inspirée au départ, le modèle semble aujourd’hui avoir été dépassé.

Test Drive Unlimited: Solar Crown est un bon jeu de courses automobile en monde ouvert, ça ne fait aucun doute. Malheureusement, en se vendant majoritairement comme une expérience communautaire multijoueur et en basant une grande partie de son scénario sur cela, le titre rate largement sa cible.

Entre les attentes d’adversaires interminables et les difficultés de connexion, il nous a été bien compliqué de profiter pleinement de ce que le jeu souhaitait nous offrir. Et lorsqu’on compare inévitablement avec la concurrence, le bât blesse. C’est d’autant plus dommage que le terrain de jeu proposé, la qualité de modélisation des courses et l’idée des clans avaient tout pour créer une véritable rivalité en ligne (dans le bon sens du terme).

Au prix actuel du jeu, on ne peut que vous conseiller d’attendre dans l’espoir de mise à jour et d’un second souffle de la fanbase. Car malgré toutes ses qualités, la désagréable sensation de jouer à un jeu tronqué d’une grande partie de son identité ne nous a que rarement lâchée durant notre aventure.