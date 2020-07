Test Mortal Kombat 11 Aftermath [DLC] – Il était une fin sanglante !

Mortal Kombat 11 Aftermath n’était pas évident du tout à voir venir. Des DLC prolongeant l’histoire de jeux de bastons, il n’y en a pas eu des masses et le fait que NetherRealm tente l’expérience est assez inattendu. Un an après la sortie de MK 11 donc, voilà que le studio nous propose de rechausser les gants pour quelques combats épiques mettant en scène quelques gros noms du casting de la franchise. Toujours sous fond de voyage dans le temps, si le gameplay ne surprend pas, on ne peut pas en dire autant du scénario soigné et étonnamment pertinent.

Débutant dès la fin de l’histoire suivie dans Mortal Kombat 11, Aftermath est en fait plus une revisite ou une réécriture de cette dernière qu’une véritable suite. En effet, Liu Kang, devenu dieu du feu pour vaincre Kronica, a la lourde tâche de devoir réparer les saccages temporels créés par la déesse déchue. Cependant, alors qu’il tente de contrôler le pouvoir du sablier du temps, il est arrêté par Shang Tsung (ici interprété par le très charismatique Cary-Hiroyuki Tagawa), Nightwolf et Fujin (dieu du vent et frère de Raiden) qui lui révèlent qu’il ne peut refaçonner l’histoire sans la couronne de Kronica. Toute tentative sans plongerait les royaumes dans un chaos éternel.

Mais ce n’est pas si simple, puisque lors de son combat contre Kronika, Liu Kang a détruit la couronne et il est donc impossible dans le présent actuel de la récupérer. À contrecœur et sentant bien que les intentions de Shang Tsung sont loin d’être bonnes, le dieu du feu et Raiden acceptent de former une alliance fragile avec le sorcier et de le renvoyer dans le passé accompagné de Fujin et Nightwolf pour récupérer la couronne avant que Cetrion ne la remette à sa maîtresse. Débarquant lors du combat entre Kitana et Shao Khan, ils se lancent alors dans une quête périlleuse et semée d’embûches.

La fin n’en est pas une en soit

Au-delà même d’être un DLC se concentrant sur le prolongement de l’histoire narrée dans Mortal Kombat 11, il s’agit en fait de bien plus puisqu’Aftermath est en réalité la véritable conclusion à la trilogie de NetherRealm initiée avec MK9 en 2011.

Autant dire que cela brasse pas mal de choses et remet en perspective bon nombre d’événements qui se sont déroulés depuis cet épisode. Et c’est avec un brin d’étonnement que nous avons constaté que le studio est parvenu à conter un acte final quasiment parfait qui trace d’ailleurs une nouvelle route pour les futurs opus de la licence.

Ce baroud d’honneur n’aurait d’ailleurs pu se faire sans la présence des grands méchants iconiques de la saga tels que Shao Khan, Sindel, Shang Tsung ou encore Sheeva qui fait ici un retour remarqué. Comme à son habitude, NetherRealm a soigné sa mise en scène, sa narration et ses personnages principaux pour nous offrir un véritable florilège de séquences d’action et de situations toutes plus réjouissantes les unes que les autres. Alors certes, cela reste du Mortal Kombat, mais du très bon Mortal Kombat tout de même.

Enfin, mention spéciale au jeu d’acteur, et donc aux doublages, aussi bien originaux que français, car si MK reste MK dans le fond comme dans la forme, le sérieux et la qualité de la réalisation dans son ensemble rendent tout de même cet univers crédible et intéressant.

Bonus Stage

Si on met de côté cette conclusion réussie à l’histoire de Mortal Kombat 11, Aftermath offre quelques nouveautés qui raviront les fans la saga. Outre l’arrivée des trois nouveaux personnages jouables que sont Sheeva, Fujin et Shang Tsung, un autre joyeux luron de métal fait son apparition. Robocop est ainsi introduit pour la toute première fois dans un jeu de la saga et s’il n’est pas jouable durant le mode histoire, comme vous pouvez vous en douter, il l’est bel et bien dans tous les autres modes de jeu.

Puissant et plus rapide qu’il n’y paraît, Alex Murphy (doublé par son interprète original Peter Weller, excusé du peu) est un réel plaisir de prise en main et ses quelques séquences d’introduction en combat sont impeccables la plupart du temps.

Qui dit nouveaux personnages intégrant le roster, dit forcément nouveaux skins et autres cadeaux cosmétiques du genre, mais aussi quelques Fatality et Brutality toujours plus violentes et donc par définition totalement jubilatoires.

Mais ce n’est pas tout puisque les Friendships fendards et autres Stage Fatalities font leur retour et se montrent à la hauteur des attentes. Faut dire qu’écrabouiller dans un bain de sang bien exagéré notre opposant avec une borne d’arcade Mortal Kombat ou plonger ce dernier dans l’acide à l’aide d’un crochet de boucher planté bien comme il faut dans la mâchoire fait son petit effet.

Hormis cela, on compte quelques nouvelles arènes provenant d’anciens jeux et qui sont considérées comme mythiques. Dead Pool, déjà présente dans le tout premier opus de la franchise est par exemple de la partie, ou encore la célèbre Soul Chamber.

Avec Mortal Kombat Aftermath, NertherRealm met un point final à sa trilogie de la plus belle des façons. En nous proposant un épilogue savoureux et réellement travaillé faisant revenir quelques icônes de la saga pour un dernier acte dantesque, le studio offre aux fans la petite cerise sur le gâteau, inattendue et délicieuse. Prenant tout de même près de trois heures pour être terminée, cette conclusion pertinente ouvre la saga vers de nouveaux horizons que l’on a hâte de découvrir.

Trois nouveaux personnages jouables, dont le super flic Robocop, de nouvelles arènes, le retour des Stage Fatalities et des Friendships et quelques nouveautés cosmétiques finissent de rendre ce pack Aftermath incontournable pour tout fan de la saga qui se respecte.

Après, ne nous voilons pas la face, dans le fond rien ne change et Mortal Kombat 11 reste fidèle à lui-même, avec ses forces et faiblesses. Notons tout de même un prix de vente de 39,99€ un brin élevé selon nous, surtout que les nouvelles arènes et autres frienships sont livrés gratuitement pour tous, même ceux ne passant pas à la caisse pour l’achat de ce Mortal Kombat 11 Aftermath, que l’on conseille chaudement néanmoins.