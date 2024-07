Alors que la Switch possède son propre épisode avec Luigi’s Mansion 3, jeu plutôt apprécié et flanqué d’un joli 86 sur Metacritic, fallait-il ressortir des cartons Luigi’s Mansion 2, l’épisode de 2013, au risque que ce dernier ne supporte que difficilement la comparaison ? Certes, le « But on Switch » est presque devenu un sous-genre sur la portable de Nintendo, mais le risque d’une comparaison très défavorable n’était-il pas ici trop important ? Étonnamment, non !

(Test de Luigi’s Mansion 2 HD réalisé sur Switch via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

HD, mais pour de vrai

Les éditions dites remake, director’s cut, remasters et autres reboot ont le vent en poupe : qu’ils soient de simple portages un peu fainéants (Another Code: Recollection) ou de vrais modèles de réappropriation par la dernière génération (les remakes des Resident Evil), ils nécessitent de toutes façons bien moins de développement qu’un vrai nouveau titre.

La tentation de l’argent facile et d’un développement rapide poussent régulièrement studios et éditeurs dans la brèche, et les licences recyclées occupe régulièrement l’actualité plus encore que les nouveautés. C’est ainsi qu’un classique comme Shadow of the Colossus, sorti sur PS2 en 2005 est ressorti remastérisé sur PS3 en 2011, puis a eu le droit à un remake sur PS4 en 2018 (et personne ne serait vraiment étonné si un nouveau remake était annoncé sur PS5…). Dans la même veine, The Last of Us (PS3, 2013) s’est vu lui aussi « remasterisé » (The Last of Us : Remastered, 2014) puis a connu un remake (The Last of Us Part 1, PS5, 2022).

Mais ne soyons pas cynique : le portage de jeux d’anciennes générations sur des machines actuelles permet aussi de garder des titres au catalogue, d’assurer leur conservation, quand les lifting (HD, remaster…) les rendent moins difficiles d’accès aux plus jeunes joueurs, qui n’auraient connu que la génération en cours.

Et c’est ce qui se passe pour le jeu d’aujourd’hui : Luigi’s Mansion 2 HD est à l’origine un jeu 3DS, console dont le retrait technique, même à l’époque de sa gloire, était compensé par l’effet 3D sans lunettes bluffant (on a fini par s’habituer, puis par se lasser, mais au lancement, c’était quelque chose) et par un catalogue riche et varié. On parle donc du portage en 2024 d’un jeu conçu en définition 400*240 et privé du gimmick de la 3D. Même pour une Switch sur laquelle on retrouve des jeux parfois dissonants (de Pokémon Arceus au dernier Mortal Kombat…), cela promettait de piquer.

Et pourtant ! Pour une fois, la mention HD ajoutée au titre est loin d’être usurpée, et est même en deçà du rendu du jeu. Les personnages ont été entièrement remodelés, et on a vraiment bien plus l’impression d’être devant un remake que devant un simple portage HD. C’est simple : graphiquement, le jeu est tout à fait à la hauteur des titres Nintendo Switch actuels.

à gauche, le jeu sur 3DS/à droite, sa version HD sur Switch

Ravalement… de façade ?

Cependant, bien qu’ayant franchi un gap graphique assez inattendu, un jeu vidéo, un peu comme Jean-Claude Dusse, ne peut pas tout miser sur son physique. Et c’est un peu là que Luigi’s Mansion 2 HD va accuser son âge.

On incarne toujours Luigi, qui, en caricature assumée de Ghostbusters, se ballade aspirateur dans le dos pour chasser les fantômes, dans une mécanique complètement inspirée par le film : il s’agira d’abord de fatiguer les spectres avant de pouvoir les capturer. Pour les piéger dans le rayon d’action de notre aspirateur-Proton-pack, il faudra auparavant les éblouir avec un flash de notre lampe de poche, et c’est là que les premières limites apparaissent.

D’une manière très classique, le stick gauche permet de contrôler le personnage, tandis que le stick droit est utilisé pour viser, entre autre avec la lampe torche. Le flash se déclenche lui avec la touche A, située… sous le même pouce ! Il faut donc arrêter de viser lorsque l’on veut tirer, et cela peut se révéler particulièrement imprécis quand les fantômes, facétieux par nature, ne veulent pas rester tranquilles ! Heureusement, le jeu est plutôt permissif, ce qui rééquilibre les forces, mais ces contrôles assez mal pensés peuvent se montrer frustrants.

Des contrôles issus d’une modernisation (la 3DS ne possédait qu’un seul stick analogique) quand le reste du système de jeu est dans son jus, strictement identique à ce que proposait le titre lors de sa sortie originelle. En résulte des mécaniques un peu limitées et une boucle de gameplay qui peut s’avérer répétitive.

Les niveaux sont sectionnés en courtes séquences, entre lesquelles on repasse par une case narrative, prétexte à permettre un nouveau chargement, puis le jeu consiste à un peu d’exploration, quelques énigmes environnementales, et des affrontements contre les spectres hantant les différentes demeures qui constituent autant de mondes à visiter (car Luigi’s Mansion devrait s’appeler Luigi’s Mansions).

Oldie but goodie

Ne vous laissez pas abuser par ce passage un peu moins enthousiaste de notre test : certes, le jeu est un peu vieillissant, mais on parle là d’un véritable classique au gameplay solide. « Luigi’s Mansions 2 fourmille par ailleurs de trouvailles offrant à la fois une action riche et intense et des énigmes passionnantes, le tout dans une ambiance humoristique terriblement plaisante. », écrivions nous dans notre avis sur 3DS, à l’époque.

Alors s’il a perdu un peu de son brillant avec les années, cet incontournable de la gen’ précédente reste un excellent jeu. Les animations sont très réussies, parcourir les maisons hantées avec ce poltron de Luigi reste particulièrement fun. On apprécie aussi les moments où, pour tromper sa trouille, le personnage chantonne le thème qui accompagne le jeu.

Si le défi n’est pas spécialement relevé, le contenu relativement important permet de passer un certain temps en compagnie du jeu (une quinzaine d’heures pour la quête principale), et comme avec les jeux Mario, c’est l’obtention de la note maximale à chaque niveau qui constitue le vrai défi pour les joueurs aguerris. À cela s’ajoute les mini-jeux de la Tour Hantée, un mode multijoueur qui vient enrichir un peu le contenu. Une facilité qui permet aussi au jeu de s’adresser à tous, très jeunes joueurs ou profils plus casual (ce qui en plein retour d’Elden Ring n’est pas à négliger).

Luigi’s Mansion 2 HD en offre plus qu’il ne le promet ! Loin d’être un simple portage, le jeu 3DS est ici sublimé dans des proportions qui dépassent le bête upscaling.

Certes, le jeu reste un cran en dessous du véritable épisode Switch : Luigi’s Mansion 3, tant au niveau graphique qu’au niveau du gameplay, mais, aussi fidèle que possible au jeu original, c’est une très belle manière de garder ce classique accessible à tous. On lui reprochera peut-être le tarif exigé, équivalent à celui d’un jeu actuel, et qui fait qu’on pourrait plus facilement lui préférer le troisième épisode…